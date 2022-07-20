Son dakika! Sel sonrası Bartın Irmağı'nda ağaç temizliğine başlandı - Son Dakika
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Son dakika! Sel sonrası Bartın Irmağı'nda ağaç temizliğine başlandı

20.07.2022 16:14

Son dakika haberine göre Sel sonrası Bartın Irmağı'nda ağaç temizliğine başlandı Bartın'da yaşanan sel afetinin ardından ırmak yatağında yer alan ve devrilen ağaçların temizliğine yönelik çalışma başlatıldı.

Sel sonrası Bartın Irmağı'nda ağaç temizliğine başlandı

BARTIN - Bartın'da yaşanan sel afetinin ardından ırmak yatağında yer alan ve devrilen ağaçların temizliğine yönelik çalışma başlatıldı.

27 Haziran tarihinde Bartın'da yaşanan sel afetinde çok sayıda iş yeri ve ev sular altında kaldı. Bartın Irmağının taşması sonucunda yaşanan sel afetinin ardından ırmak yatağında devrilen ve su akışını engelleyen ağaçlar belediye ekipleri tarafından temizlenmeye başladı.

1'inci derecede sit alanı olan bölgelerdeki temizlik çalışmaları için Karabük Kültür ve Koruma Kurulu'ndan izin alınmasının ardından Kemerköprü, Asma Köprü ve Yalı mevkiinde çalışma başlatıldı.

Bartın Belediyesine bağlı 10 kişilik ekibin sal kullanarak yürüttüğü çalışmalarda dere yatağına devrilen ağaçlar parçalara bölünerek kaldırılıyor.

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BARTIN IRMAĞI YATAĞINDAKİ AĞAÇLAR TEMİZLENİYOR BARTIN IRMAĞI YATAĞINDAKİ AĞAÇLAR TEMİZLENİYOR Yüksekova'da renkli koyun kırkma şenliği Yüksekova'da renkli koyun kırkma şenliği
Kaynak: İHA

Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Sel sonrası Bartın Irmağı'nda ağaç temizliğine başlandı - Son Dakika

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