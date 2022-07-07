Son dakika! Sel suları Karadeniz'i kahverengiye bürüdü - Son Dakika
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Son dakika! Sel suları Karadeniz'i kahverengiye bürüdü

07.07.2022 17:17
Son dakika! Sel suları Karadeniz'i kahverengiye bürüdü

Son dakika haberler: Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında kahverengiye bürünen Karadeniz, havadan görüntülendi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında kahverengiye bürünen Karadeniz, havadan görüntülendi.

Kastamonu'nun Bozkurt, İnebolu ve Çatalzeytin ilçesinde 27 Haziran'da şiddetli yağış sebebiyle Ezine, Söke, Akçay ve Zarbana Çayı'nın taşması neticesinde yaşanan sel felaketinde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken, bazı binalarda yıkıldı. Bazı binaların ise bir bölümünde göçükler meydana geldi. Sel sebebiyle ormanlardaki ağaçlar sahil ve Karadeniz'e sürüklendi.

Bozkurt ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Abana'dan denize dökülen Ezine Çayı, Çatalzeytin ilçesinden geçen Akçay ile İnebolu'nun Söke Çayı'ndan Karadeniz'e akan sel suları, Karadeniz'i kahverengiye bürüdü. Çamurla kaplanan deniz, dronla havadan görüntülendi.

(Vedat Yunus İkizoğlu - İbrahim Şahin Demir - Cemal İlyasoğlu/İHA)

YORUMLAR
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Bozkurt'ta selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor Bozkurt'ta selin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor 1 yıl önceki selde oğlu, gelini ve torunlarını kaybetmişti, sel sularının bastığı evinden güçlükle çıkabildi 1 yıl önceki selde oğlu, gelini ve torunlarını kaybetmişti, sel sularının bastığı evinden güçlükle çıkabildi
Kaynak: İHA

Karadeniz, Kastamonu, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Sel suları Karadeniz'i kahverengiye bürüdü - Son Dakika

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