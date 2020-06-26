Son Dakika | Sel sularına kapılan Derya Bilen'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü - BURSA

Son dakika güncel haberi... Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan Derya Bilen'in cansız bedeni, Yıldırım ilçesindeki su kanalında bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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