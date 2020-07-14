Son Dakika: Sel ve heyelanın vurduğu Artvin'de, hasar tespit çalışması (3) - Son Dakika

Son Dakika: Sel ve heyelanın vurduğu Artvin'de, hasar tespit çalışması (3)
Bir son dakika haberine göre SOYLU'DAN BARAJ ŞANTİYESİNDE İNCELEMEİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'de sel bölgesindeki incelemenin ardından helikopterle Artvin'in Yusufeli ilçesine geldi.
SOYLU'DAN BARAJ ŞANTİYESİNDE İNCELEME
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'de sel bölgesindeki incelemenin ardından helikopterle Artvin'in Yusufeli ilçesine geldi. Bakan Soylu, beraberindeki heyetle selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesinde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:16 Kaynak: DHA
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