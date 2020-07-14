Son Dakika: Sel ve heyelanın vurduğu Artvin'de, hasar tespit çalışması (3) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Rize 'de sel bölgesindeki incelemenin ardından helikopterle Artvin 'in Yusufeli ilçesine geldi. Bakan Soylu, beraberindeki heyetle selin vurduğu Yusufeli Barajı şantiyesinde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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