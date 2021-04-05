Selahattin Baki: "Bu çocuklar şampiyonluğu istiyor" - Son Dakika

Selahattin Baki: "Bu çocuklar şampiyonluğu istiyor"

05.04.2021 22:26

- Selahattin Baki: "Bu çocuklar şampiyonluğu istiyor" Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki: "Hodri meydan, çıkalım tartışalım" Fenerbahçe İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu: "Bizim tek beklentimiz adil bir kararın verilmesi" Fenerbahçe Yönetim Kurulu...

- Selahattin Baki: "Bu çocuklar şampiyonluğu istiyor"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki:

"Hodri meydan, çıkalım tartışalım"

Fenerbahçe İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu:

"Bizim tek beklentimiz adil bir kararın verilmesi"

İSTANBUL - Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, şampiyonlukla ilgili olarak, "Ben şampiyonluğa inanıyorum. Bu çocuklar bu şampiyonluğu istiyor. Samandıra'da istek ve karakter sorunu yok. Yeni açtığımız sayfada inancımız sonsuz" dedi.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galibiyetten dolayı takımı ve Emre Belözoğlu'nu tebrik eden Selahattin Baki, "Çünkü milli takım aralarından sonra büyük takımlar için zorlu geçer. Bunu zaten son iki günde gördük. Rakiplerimiz de yara aldı. Üst üste koyduğunuz zaman hiç kolay olmayacağını hissediyorduk. Ama bununla beraber şampiyonluk ateşini yakmamız gereken bir maç olduğunu da biliyorduk, inanıyorduk. İlk yarı çok iyi bir futbol ortaya koyamadık ama ikinci yarı biraz daha aç, mücadeleci, isteyen bir Fenerbahçe olarak sahaya çıktık. Güzel oyuncu değişiklikleriyle beraber üç puanımız aldık. Son derece önemli bu maçın iyi, kötü futbolun mektubunun okunmayacağı bir maç. Ciddi bir psikolojik dönemeç döndüğümüze inanıyorum. Şimdi artık önümüzdeki maça konsantre bir şekilde hazırlanacağız. İnşallah onu ada alıp şampiyonluk telaffuz etmeye başlayabiliriz" diye konuştu.

"Bu çocuklar bu şampiyonluğu istiyor"

Bu zamana kadar nice puan farkların kapandığını hatırlatan Baki, "Gerek bizim lehimiz gerek aleyhimize. Bu işler iyi bir psikolojik rüzgar işidir. Fenerbahçe bugün önemli bir dönemeci döndü. Önümüzdeki bir iki maçı daha arka arkaya aldığımız takdirde bu da doğal olarak rakibimiz Beşiktaş ve Galatasaray'ı rahatsız edecektir. Çok doğaldır. Konyaspor maçından sonra da konuşma yapmıştım. Ben inanıyorum. Bu çocuklar bu şampiyonluğu istiyor. Gün geliyor güzel oynadık. Gün geldi güzel oynayamadık. Samandıra'da istek ve karakter sorunu yok. Yeni açtığımız sayfada inancımız gerçekten sonsuz. Malatya deplasmanından iyi bir sonuçla döndükten sonra çok inanıyorum. Şampiyonluk inancımız en üst seviyeye taşıyacağız" şeklinde konuştu.

"Hodri meydan, çıkalım tartışalım"

Galatasaray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin'in açıklamalarının sorulması üzerine Selahattin Baki, "Aklın yolu bir. Biz zaten Metin Sipahioğlu beyin önderliğinde bu konuyla ilgili gerekli beyanatlarımızı, belgelerimizi ortaya koyduk. Gerekli başvurumuzu da yaptık. Bununla beraber Galatasaray'a dedik, 'Elinizde kendi belgeleriniz varsa buyurun istediğiniz platformda çıkalım tartışalım'. 4 gün geçti. Hala bir cevap yok. Buradan bir kere daha hodri meydan diyorum. Çıkalım tartışalım" diye cevap verdi.

"Pozisyon benzer, hakem aynı"

İrfan Can Kahveci'nin attığı ve iptal olan gol hakkında konuşan Selahattin Baki, "Sezon başından beri argümanlarımız vardı. Gri pozisyonlar. Bizim yönetime geldiğimiz sezon Bursa deplasmanı vardı. Son derece benzer bir gol yedik. Pozisyon benzer, hakem aynı. Aleyhimize olmuştu. Cüneyt hoca golü vermişti. Bugün lehimize oldu, golü iptal etti. Gri pozisyonlarda hep Fenerbahçe aleyhine durum ortaya çıkıyor tezimiz bence bugün daha güçlendi. Çifte standarda dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Son 9 haftaya girdik. Böyle hatalara yer yok" açıklamasında bulundu.

Metin Sipahioğlu: "Kim haklı, kim haksız çok net ortada"

Metin Sipahioğlu ise Türkiye Futbol Federasyonu'ndan tek beklentilerinin adil bir karar vermeleri olduğunu vurgulayarak, "Herhangi acele etmeye baskımız, beklentimiz yok. Lütfen sabırla titizlikle konuyu incelesinler. Kim haklı, kim haksız zaten çok net ortada. Bizim acele etmeye yönelik bir baskımız yok. Zaten durum çok net bir şekilde dünyadaki emsalleriyle ortada. Bizim tek beklentimiz adil bir kararın verilmesi. Aksi bir kararın verileceğini inanmak ve düşünmek istemiyoruz. 30 sene boyunca federasyon nezdinde oynanmış şampiyonluklarımızı istiyoruz. Federasyonun sitesinde bile ilk Türkiye şampiyonun kim olduğu 1924 yılında yazılı. Burada polemik yapmak istemiyoruz. Biz kendi şampiyonluklarımızın peşine düştük. Çok haklı bir olduğumuz bir davada yadırganması ve garip olan başka bir camianın programlar yapıp, Selahattin beyin dediği gibi hodri meydan çağrımıza cevap vermemesi. Federasyona tezat bir şekilde dilekçeler verilmesi. Biz kendileri ile her platformda tartışmaya hazırız. Maalesef 4 gündür ses alamıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Selahattin Baki: Bu çocuklar şampiyonluğu istiyor
Selahattin Baki: Bu çocuklar şampiyonluğu istiyor
Selahattin Baki: Bu çocuklar şampiyonluğu istiyor
Selahattin Baki: Bu çocuklar şampiyonluğu istiyor

Galatasaray, Fenerbahçe, Samandıra, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Selahattin Baki: 'Bu çocuklar şampiyonluğu istiyor' - Son Dakika Spor


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