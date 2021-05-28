Son Dakika! Selahattin Demirtaş, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na yönelik sözlerinden dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı - Son Dakika

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Demirtaş'ın, silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın 7 Ocak 2020'de görülen celsesinde, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'ı hedef aldığı belirtilmişti.

"BEN BUNU KİMSENİN YANINA BIRAKMAM" SÖZLERİ BAŞINI YAKTI

Kocaman'ı kastederek "Ben bunu kimsenin yanına bırakmam, hesap sorulacak." sözlerinden dolayı hakkında dava açılan Demirtaş, yaptığı her açıklama için hakkında soruşturma başlatıldığını savunmuştu. Şikayetçinin yüzünü bile görmediğini ifade eden Demirtaş, "Hesap sorulacak derken, hukuk önünde hesabını soracağım dedim. Bunların hepsi bir gün tarafsız mahkemede ortaya çıkacak." demişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın şikayeti üzerine Demirtaş hakkında "tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "terörle mücadele görev alanları hedef gösterme" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlemişti.

BERAATİNİ İSTEDİ

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu olarak kaldığı Edirne F Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Demirtaş, mütalaaya karşı yönelik yaptığı savunmasında, "2019 yılında ben ve Figen Yüksekdağ sıfır delille tutuklandık. Hakkımızdaki sanık beyanları bile dosyaya 5-6 ay sonra gönderildi, sadece suç ithamında bulunmuşum. Ben bu olanlara karşı 'Adalet önünde bunun hesabını soracağım' dedim. Bugün mahkemenizde bana beraat kararı verilmesini bekliyorum herhangi bir suç unsuru yok" ifadelerine yer verdi.

KARAR ÇIKTI

Dava bugün sonuçlandı. Karara göre Demirtaş terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Demirtaş, 4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.