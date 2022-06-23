Son dakika haberi... Şelaleye atlayan alkollü şahsı özel güvenlik ve itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Şelaleye atlayan alkollü şahsı özel güvenlik ve itfaiye ekipleri kurtardı

23.06.2022 14:46

Son dakika haberlerine göre Şelaleye atlayan alkollü şahsı özel güvenlik ve itfaiye ekipleri kurtardı Gözden kaybolmasından bir süre sonra suyun yüzüne çıkan şahıs, özel güvenlik elemanlarının attığı ipe tutundu Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü olması ve çevreyi rahatsız etmesi nedeniyle şelaleye alınmayan...

Şelaleye atlayan alkollü şahsı özel güvenlik ve itfaiye ekipleri kurtardı

Gözden kaybolmasından bir süre sonra suyun yüzüne çıkan şahıs, özel güvenlik elemanlarının attığı ipe tutundu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü olması ve çevreyi rahatsız etmesi nedeniyle şelaleye alınmayan şahıs, şelalenin yukarısından kendisini suya bıraktı. Özel güvenlik görevlileri ve itfaiye ekiplerinin çabalarıyla sudan çıkarılan şahıs karakola götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, son günlerde sık sık alkollü vaziyette Manavgat Şelalesine gelen Mustafa Kocaadam, çevreye verdiği rahatsızlık nedeniyle güvenlik görevlileri tarafından şelaleden uzaklaştırıldı. Şelalenin yukarısından suya girerek çağlayanın üzerinde bulunan ağaca kadar gelerek burada bir süre ağaçta tutunan Kocaadam, çevredeki misafirlerin şaşkın bakışları arasında kendisini suya bıraktı ve çağlayandan aşağıya sürüklendi. Gözden kaybolmasından bir süre sonra suyun yüzüne çıkan şahıs, özel güvenlik elemanlarının attığı ipe tutundu.

Ekiplere güçlük çıkardı

Yukarı çıkmamakta direnen şahıs, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi Kurtarma ekiplerinin gelmesinin ardından ip ile bağlanmak suretiyle karga tulumba yukarı çıkarıldı. Şahsın kendisini kurtaranlara bağırıp çağırdığı ve güçlük çıkardığı gözlendi.

Şelalenin girişinde bulunan güvenlik noktasına götürülen Mustafa Kocaadam, Sarılar Jandarma Karakolundan gelen görevliler tarafından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra karakola götürüldü.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Dereye düşen keçiyi itfaiye kurtardı Son dakika haberi... Dereye düşen keçiyi itfaiye kurtardı Son dakika haberi | Marmaris'teki orman yangınında ikinci gün; çıkış nedeni için özel ekip kuruldu (2) Son dakika haberi | Marmaris'teki orman yangınında ikinci gün; çıkış nedeni için özel ekip kuruldu (2)
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Şelaleye atlayan alkollü şahsı özel güvenlik ve itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:17 Galatasaray'ın istediği Axel Witsel İspanyol devi Atletico Madrid'e imza attı
16:10 Yabancı şirket daha önce 'Petrol yok' diyerek kapatmıştı! Şimdi kuyuda yüksek kalitede petrol bulundu
16:02 Böylesini ne gördünüz ne duydunuz! 37 yaşındaki kadın, annesinin yaptığı bez adamla evlendi, bir de bebekleri oldu
15:56 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan müjdeyi verdi: Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor
15:47 Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak
15:47 Marmaris'te orman yangının ilk başladığı bölge helikopter ile görüntülendi, manzara yürek parçaladı
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
15:18 Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek
15:09 Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
15:00 30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 16:24:30. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Şelaleye atlayan alkollü şahsı özel güvenlik ve itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement