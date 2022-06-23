Son dakika haberi... Şelaleye atlayan alkollü şahsı özel güvenlik ve itfaiye ekipleri kurtardı

Şelaleye atlayan alkollü şahsı özel güvenlik ve itfaiye ekipleri kurtardı

Gözden kaybolmasından bir süre sonra suyun yüzüne çıkan şahıs, özel güvenlik elemanlarının attığı ipe tutundu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü olması ve çevreyi rahatsız etmesi nedeniyle şelaleye alınmayan şahıs, şelalenin yukarısından kendisini suya bıraktı. Özel güvenlik görevlileri ve itfaiye ekiplerinin çabalarıyla sudan çıkarılan şahıs karakola götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, son günlerde sık sık alkollü vaziyette Manavgat Şelalesine gelen Mustafa Kocaadam, çevreye verdiği rahatsızlık nedeniyle güvenlik görevlileri tarafından şelaleden uzaklaştırıldı. Şelalenin yukarısından suya girerek çağlayanın üzerinde bulunan ağaca kadar gelerek burada bir süre ağaçta tutunan Kocaadam, çevredeki misafirlerin şaşkın bakışları arasında kendisini suya bıraktı ve çağlayandan aşağıya sürüklendi. Gözden kaybolmasından bir süre sonra suyun yüzüne çıkan şahıs, özel güvenlik elemanlarının attığı ipe tutundu.

Ekiplere güçlük çıkardı

Yukarı çıkmamakta direnen şahıs, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi Kurtarma ekiplerinin gelmesinin ardından ip ile bağlanmak suretiyle karga tulumba yukarı çıkarıldı. Şahsın kendisini kurtaranlara bağırıp çağırdığı ve güçlük çıkardığı gözlendi.

Şelalenin girişinde bulunan güvenlik noktasına götürülen Mustafa Kocaadam, Sarılar Jandarma Karakolundan gelen görevliler tarafından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra karakola götürüldü.