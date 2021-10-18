Son Dakika! Selçuk Bayraktar'dan yaşamını yitiren babası Özdemir Bayraktar'a duygusal veda: Rehberim Hakk'ın rahmetine yürüdü - Son Dakika

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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, 72 yaşında vefat etti. Yarın İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak olan Bayraktar için çok sayıda isim ise taziye mesajı paylaştı.

"REHBERİM, DAVA ARKADAŞIM..."

Bayraktar'ın oğlu Selçuk Bayraktar'ın yayımladığı duygusal mesajda, "Babam, canım, arkadaşım, rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü.. Kanını, canını, sağlığını, varlığını milletimizin tam bağımsızlık mücadelesine vakfetti.. İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn O'ndan geldik O'na döneceğiz.." ifadeleri yer aldı.

TAZİYE MESAJI YAĞDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Milli bilincin inşası için azim ve gayretle çalışan kıymetli büyüğümüz Özdemir Bayraktar'ın vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Haluk ve Selçuk Bayraktar kardeşlerim olmak üzere ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "İnsansız Hava Araçlarımızın fikir babası, Milli Teknoloji Hamlesinin öncü ismi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Milli Teknoloji Hamlesine verdiği destekle, bu ülkeye bu Millete yetiştirdiği hayırlı evlatlarla, 21. yüzyılda Türkiye'nin güçlenmesinde büyük katkıları olan, Özdemir Bayraktar Ağabeyin vefatı bizleri ziyadesiyle üzdü. Rabbim, mekanını cennet, makamını âlî eylesin inşallah."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Ülkemizi teknolojinin en üst ligine çıkarma hedefiyle ömrü boyunca büyük mücadeleler vermiş ağabeyimiz, Baykar Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatını derin üzüntüyle öğrendik. Mekanı cennet, makamı âli olsun."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Milletçe gurur kaynağımız olan # SİHA'ların fikir babası, #Baykar'ın kurucusu Özdemir Bayraktar'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun."

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "Milli Teknoloji Hamlemizin öncü ismi, gençlerimize fikirleriyle ilham kaynağı olan kıymetli büyüğümüz Özdemir Bayraktar, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Saadet lideri Temel Karamollaoğlu: "Memleketimize teknoloji alanında yaptığı katkılara, idealleri uğruna ortaya koyduğu gayrete bizzat şahit olduğum Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, Bayraktar ailesine başsağlığı diliyorum."