Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi - Son Dakika

İş insanı Özdemir Bayraktar 72 yaşında yaşamını yitirdi. Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın babası olan Özdemir Bayraktar, yarın Fatih Camii'nde öğle namazı düzenlenecek cenaze töreni sonrası İstanbul'da toprağa verilecek.

"İLHAM KAYNAĞIMIZ HAKK'IN RAHMETİNE KAVUŞTU"

Bayraktar'ın oğlu Haluk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Özdemir Bayraktar, Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin." ifadelerine yer verdi.

"MİLLİ SİHA'LARIMIZIN ÖNCÜ İSMİ HAKK'A YÜRÜDÜ"

BAYKAR'dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli SİHA'larımızın öncü ismi, Yönetim Kurulu Başkanımız ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar, Hakk'a yürüdü. Allah rahmet eylesin. Dualarınızı bekliyoruz."

BAŞSAĞLIĞI MESAJI PAYLAŞTILAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Milli bilincin inşası için azim ve gayretle çalışan kıymetli büyüğümüz Özdemir Bayraktar'ın vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Haluk ve Selçuk Bayraktar kardeşlerim olmak üzere ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "İnsansız Hava Araçlarımızın fikir babası, Milli Teknoloji Hamlesinin öncü ismi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Milli Teknoloji Hamlesine verdiği destekle, bu ülkeye bu Millete yetiştirdiği hayırlı evlatlarla, 21. yüzyılda Türkiye'nin güçlenmesinde büyük katkıları olan, Özdemir Bayraktar Ağabeyin vefatı bizleri ziyadesiyle üzdü. Rabbim, mekanını cennet, makamını âlî eylesin inşallah."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Ülkemizi teknolojinin en üst ligine çıkarma hedefiyle ömrü boyunca büyük mücadeleler vermiş ağabeyimiz, Baykar Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatını derin üzüntüyle öğrendik. Mekanı cennet, makamı âli olsun."

Saadet lideri Temel Karamollaoğlu: "Memleketimize teknoloji alanında yaptığı katkılara, idealleri uğruna ortaya koyduğu gayrete bizzat şahit olduğum Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, Bayraktar ailesine başsağlığı diliyorum."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş: "Çok değerli ağabeyimiz Özdemir Bayraktar'a cenabı Allah'tan rahmet dileyerek mekanının cennet, makamının ali olmasını temenni ederek sözlerime başlıyorum. Kendisi çok uzun yıllar çok iyi tanıdığımız iyi bir Müslüman, iyi bir vatansever, iyi bir insan, gerçekten Türkiye'nin milli sanayinin gelişmesi için ömrünü bu işe vakfetmiş çok tutarlı bir çizgisi olan insan olduğuna yürekten şehadet ediyoruz. Şimdiden özleyeceğimizi biliyorum. Allah makamını cennet eylesin. Bütün ailesine sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Ben siyaseten de kendisiyle birlikte, çok yakın çalışmış olan birisi olarak çok uzun yıllara dayalı dostluğumuz olan birisi olarak kendisini rahmetle anıyorum. Kendisini arayacağımızı, şimdiden özleyeceğimizi biliyorum"

ÖZDEMİR BAYRAKTAR KİMDİR?

1949 yılında aslen Trabzon Sürmeneli olan Balıkçı Lütfi Reis'in oğlu olarak Sarıyer'in Garipçe köyünde doğan Özdemir Bayraktar, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne giren Özdemir Bayraktar, başarılı bir eğitim döneminin ardından 1972 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 2 yıl boyunca İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörü İsmail Hakkı Öz'ün araştırma asistanlığı görevini yürüterek içten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

Türkiye'nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen birçok fabrikanın (Burdur Traktör, İstanbul Segman, Uzel vb.) kuruluş ve yeni yatırımlar aşamasında teknik yönetici görevlerinde çalıştı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda bilgisayar programcısı olarak çalışan Canan Bayraktar ile dünya evine girdi. Özdemir ve Canan Bayraktar çiftinin bu evlilikten Haluk, Selçuk ve Ahmet adında 3 çocukları dünyaya geldi.

1984 yılında otomotiv sektörüne yönelik yerlileştirme çalışmalarına katkı sunmak maksadıyla Baykar Makina'nın kuruluşunda yer aldı. Tek bir matkap makinası ile kurduğu Baykar'da hassas talaşlı imalat sektörüne yönelik birçok özgün makina tasarımı ve imalatı, parça işleme aparat tasarım süreçlerini yönetti.

Baykar'ın milli ve özgün İnsansız Hava Aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlenen Özdemir Bayraktar, bu projelerin hayata geçirilmesinde tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat aşamasından yatırım planlamasına kadar her aşamada aktif ve lider olarak yer aldı. Baykar tarafından TSK için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı 2005-2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu bölgesinde askerler ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalara liderlik yaptı.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen tüm ürünlerin tasarımlarını çizen Özdemir Bayraktar, Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA'ya karakterini veren özgün tasarımların da sahibidir. Hayatı boyunca sahip olduğu mühendislik yeteneğini her zaman güncel teknolojilerle harmanladı. Çalışma hayatında her zaman azmi, kararlılığı, inancı ve geliştirme şevki hiç kaybolmadı.

Özdemir Bayraktar, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021'de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görüldü. Havacılığa olan merakı dolayısıyla hususi pilot sertifikası bulunan Özdemir Bayraktar, Türkiye'nin insansız hava araçları serüveninin öncü ismi olarak bilinmektedir.