Selçuk: "Norm kadro doluluk oranları ülke genelinde ise yüzde 92 seviyesindedir" - Son Dakika

Selçuk: "Norm kadro doluluk oranları ülke genelinde ise yüzde 92 seviyesindedir"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda TBMM - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda TBMM - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yaptı. (4)

Son Dakika

Rusya'dan ABD seçimleri için ses getirecek iddia: Radikaller sokağa inecek

Binali Yıldırım Karabağ'ın kalbi olan Şuşa kentini sordu, Aliyev neşeyle cevap verdi: Bir nefes kadar yakınız

Viyana'daki saldırıdan kan donduran görüntüler! Vurdu, gitti, geri dönüp tekrar ateş etti

Ayda bebek hastaneye götürülürken ağzından tek kelime döküldü: Anne

Son Avrupa Şampiyonu Bayern Münih, Ali Akman'ı takip ediyor

Spiker Cansın Helvacı, Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu

Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu

Ekimde fiyatı en fazla artan ürün erkek kazağı, en çok düşen ürün limon oldu