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Ölçü ve tartıda son beyan tarihi 28 şubat - Son Dakika

Ölçü ve tartıda son beyan tarihi 28 şubat

16.02.2022 11:38
Ölçü ve tartıda son beyan tarihi 28 şubat

Selçuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ölçü ve tartı aletlerinin beyanname verme süresinin 28 Şubat'ta sona ereceği belirtildi.

Selçuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ölçü ve tartı aletlerinin beyanname verme süresinin 28 Şubat'ta sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, ilçe sınırları içinde ticaret amacıyla kullanılan veya mevcut bulunan her türlü ölçü, tartı aletlerinin periyodik muayene, ayar ve damgalarının yapılması, beyanname verilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Ölçü ve tartı aleti kullananların beyannamelerini 28 Şubat'a kadar Selçuklu Belediyesi Grup Merkezi Ölçü ve Ölçü Aletleri Servisi'ne vermeleri gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Damgalı ölçü ve tartı aleti bulunduran, kullanan veya satış için bekleten bütün ölçü ve tartı aleti mükelleflerinin ölçü aletlerinin cinslerini, sayılarını ve markalarını bir beyanname ile bildirmeleri gerekiyor. Ölçüler ve Ayar Kanunu'na göre ölçü ve tartı aletlerini damgasız olarak kullanmak suçtur. Belirtilen süre içinde ölçü ve tartı beyannamesi vermeyenlerle, damgasız ölçü ve tartı aletlerini kullananlar hakkında 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun 15. maddesi gereğince yasal işlem uygulanacaktır."

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28 Şubat, Selçuklu, Hisarcık, Konya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ölçü ve tartıda son beyan tarihi 28 şubat - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ölçü ve tartıda son beyan tarihi 28 şubat - Son Dakika
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