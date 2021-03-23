Selçuklu Belediyesi'ne "Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri" ödülü - Son Dakika

Selçuklu Belediyesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen Erişilebilirlik Ödülleri kapsamında "Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri" kategorisinde jüri birincisi olarak ödül almaya hak kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "2020 Erişilebilirlik Yılı" kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Erişilebilirlik Ödülleri verildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katıldığı törende 9 kategoride 1075 kurum arasından Selçuklu Belediyesi'nin, Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri Kategorisinde jüri birincisi olarak ödül almaya hak kazandığı kaydedildi.

Açıklamada, ödülü Emine Erdoğan'ın elinden alan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın şu görüşlerine yer verildi:

"Engelli bireylerin toplumsal hayata katılması için yaptığımız çalışmalar bakanlığımız tarafından ödüle layık görüldü. Bizim için sevindirici tarafı engelli kardeşlerimize yönelik yaptığımız çalışmalarda doğru yoldayız ki bu ödüle layık görüldük. İnşallah yaptığımız her tesiste her projede engelli kardeşlerimize yönelik çalışmalarımız devam edecek. Engellilere engel olmadan onların sosyal hayata katılmasına katkıda bulunacağız. Bu ödülü layık gördükleri için bakanlığımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendiye şükranlarımı sunuyorum."