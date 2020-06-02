Son dakika! Selçuklu'da normalleşme süreci başladı - Son Dakika

Selçuklu'da, normalleşme süreci kapsamında parklar ve gençlik merkezleri yeniden faaliyete başladı.

Selçuklu Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, dönüşümlü çalışan personelin normal mesaiye döndüğü belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, normalleşme adımlarını belediye olarak hassasiyetle ve tedbirli bir şekilde uyduklarını vurguladı.

Bu kapsamda çalışmalara başladıklarını belirten Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Belediye binamızda personellerimiz normal mesaisine başlarken, kapalı olan tesislerimizde de çalışmalarımız başladı. Bu kapsamda Sille Baraj, Kelebekler Vadisi, Şehit Savcı Hakan Kılıç ve Rahmet Ormanları parklarımızı yeniden hemşehrilerimizin hizmetine açtık. Talha Bayrakçı Gençlik Merkezimiz de gençlerimize sosyal mesafe çerçevesinde hizmet vermeye başladı. İnşallah süreç devam edecek ve tüm tesislerimizle halkımızın hizmetinde olacağız."

Açıklamada, belediyenin hizmet binasına gelen vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına bağlı kalınarak hizmet verildiği ve belediyeye ait kütüphanelerde sadece kitap değişimi faaliyetinin başladığı bilgisine yer verildi.