Son Dakika: Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 1071'inci mezar taşı restore edildi - Son Dakika

Son Dakika: Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 1071'inci mezar taşı restore edildi

Son dakika haberleri... Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 1071'inci mezar taşı restore edildi -Selçuklu Meydan Mezarlığı Kazı Başkanı Prof. Dr. Recai Karahan, "1071 Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne gelen bugünlerde 1071'inci mezar taşını restore etmenin mutluluğu içerisindeyiz.

Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 1071'inci mezar taşı restore edildi

-Selçuklu Meydan Mezarlığı Kazı Başkanı Prof. Dr. Recai Karahan, "1071 Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne gelen bugünlerde 1071'inci mezar taşını restore etmenin mutluluğu içerisindeyiz."

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü münasebetiyle 1071'inci mezar taşı restore edildi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve üzerindeki yazı ve şekillerle her biri sanat eseri özelliği taşıyan mezarlıkta, 1071 mezar taşının temizlik ve restorasyonu yapıldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recai Karahan başkanlığında 2011 yılından itibaren yürütülen çalışmalarda, liken temizliği, taş düzeltme, akıt mezar çıkarma ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Selçuklu Meydan Mezarlığı Kazı Başkanı Prof. Dr. Recai Karahan, "Yaklaşık 10 yıldır yapmış olduğumuz kazı ve restorasyonlar neticesinde bugün çok büyük bir tesadüf olarak 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne gelen bugünlerde 1071'inci mezar taşını restore etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz çalışmalar hemen hemen sona doğru gelecek şekilde ilerliyor. Bin 200 ila bin 300 civarında taşımız var. Yanında bulunduğumuz bu 1071'inci mezar taşı Zeynettin oğlu Ebu Melik'in kabridir. 1182 yılında yapılmış ve Hacı Miran Bin Yusuf adlı bir mimara ait. Yine diğer taşlarda olduğu gibi kırmızı tüf taşından yapılmıştır. Mezar taşının üst kısmında rumi motifleri, kitabe, mihrap ve bunun içerisinde ayetler ile hadisler bulunmaktadır. Bu taşımızın özelliği restore edilen 1071'inci mezar taşı ve 1071 Malazgirt Zaferi'ne denk gelmesidir. Mezar taşının üzerindeki ayrıntıları incelediğimiz zaman her insanın ölümü tadacağını, ölümün bir kapı olduğunu ve herkesin oradan geçeceğini bize anlatan ibareler bulunmaktadır. 1071'inci taş üzerinde liken temizliği, okunması, çizimlerinin yapılması bu şekilde işlemler devam ediyor" dedi.

Son Dakika: Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 1071'inci mezar taşı restore edildi

Recai Karahan, Selçuklu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 11:49

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 1071'inci mezar taşı restore edildi - Son Dakika
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