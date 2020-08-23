Son dakika! Selde buldukları fındık çuvalını götürmeye çalışırken yakalandılar - Son Dakika

Selde buldukları fındık çuvalını götürmeye çalışırken yakalandılar

-Vatandaşların polis ekiplerine haber vermesi ile bir çuval fındığı yağmalamak isteyen 2 kişi gözaltına alındı

GİRESUN - Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan selin ardından selde bulduğu bir çuval fındığı götürmeye çalışan iki kişi vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Dereli ilçesinde yaşanan selin ardından vatandaşların mağduriyetini kendileri açısından fırsata dönüştürmek isteyen ve şehir dışından ilçeye geldikleri tahmin edilen iki kişi taşıdıkları fındık çuvalı ile ilçe halkının dikkatini çekti. 2 şahsı durduran vatandaşlar fındığı nereden aldıklarını sormaları üzerine şüpheli açıklamalarda bulunan şahısları çevreleyerek kaçmalarını önledi. Bölgeye polis çağıran vatandaşlar duruma tepki göstererek şahısların gözaltına alınmasını sağladılar.