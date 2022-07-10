Son dakika! Selde hayatını kaybeden kadın toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika! Selde hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

10.07.2022 19:32
Son dakika! Selde hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

Son dakika haberleri: Bilecik'te dün yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden yaşlı kadın toprağa verildi.

Bilecik'te dün yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden yaşlı kadın toprağa verildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen köyünde dün meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden Asiye Bikmen (70) gözyaşları arasında defnedildi. Yaşanan olayda oğlu Sinan Bikmen ise yaralı kurtulmuştu. Köy camisinde ikindi namazından sonra cenaze namazının ardından yaşlı kadının cansız bedeni köy mezarlığına defnedildi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Gölpazarı, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Selde hayatını kaybeden kadın toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Selde hayatını kaybeden kadın toprağa verildi - Son Dakika
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