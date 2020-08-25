Son Dakika: Selde kaybolan ailenin son sözleri 'kurtarın' olmuş (5) - Son Dakika

TİREBOLU SAHİLİNDE ODUN VE ÇÖPLER

Giresun'da etkili olan sağanak sonrası taşan dereler, önüne kattığını denize sürükledi. Tirebolu ilçesinde derelerin sürüklediği ağaç ve çöpler, deniz yüzeyinde birikti. Sahile gelenler ise denizden çıkardıkları odunları kamyonlarla evlerine götürdü. Kışlık yakacağı için odunları toplayanlardan Yusuf Meşe, "Derenin taşması sonucu odunlar ve ağaçlar, denize sürüklendi. Biz de kışlık yakacak için topluyoruz. Hem de denizi temizlemiş oluyoruz" dedi.