Son dakika... Selde kaybolan ailenin son sözleri 'kurtarın' olmuş (8) - Son Dakika

Son dakika... Selde kaybolan ailenin son sözleri 'kurtarın' olmuş (8)

Son dakika haberine göre DÜĞÜN SALONUNDA MAHSUR KALANLAR, O ANLARI ANLATTIGiresun'un Dereli ilçesinde, sel felaketinin ardından ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika... Selde kaybolan ailenin son sözleri 'kurtarın' olmuş (8), System.String[]

DÜĞÜN SALONUNDA MAHSUR KALANLAR, O ANLARI ANLATTI

Giresun'un Dereli ilçesinde, sel felaketinin ardından ekipler çalışmalarına devam ediyor. Sel sularının taşıdığı toprak, kaya ve ağaç parçaları, iş makineleriyle kaldırılmaya çalışılıyor. Bölgede sel sonrası kesilen elektriğin yeniden verilebilmesi için de çalışmalar sürdürülüyor. Ev ve iş yerlerine toprak ve su dolanlar da dükkanlarını temizliyor.

Ekrem ve Esra Avşar çifti de Dereli'deki sele düğün sırasında yakalandı. Gelin ve damat ile salonda bulunan davetliler, içeride kalarak, sel sularından kurtuldu. Bazı davetliler ise salonun önünde araçlarındayken suların yükselmesi üzerine tekrar içeri girerek, canlarını kurtardı. Sele düğün salonunda yakalanan ve sabah saatlerinde kurtarılanlar, mahsur kaldıkları korku dolu anları anlattı. 'SABAHA KADAR DÜĞÜN SALONUNDA BEKLEDİK'Düğüne giderken sele yakalanan Ahmet Eldemir, "Sel geldiğinde aracımdaydım. Araçta 4 kişi vardı. Önümüzdeki araçtan dolayı kaçamadık. Sonra suya atladık, kaçarak selden kurtulduk. Bir yakınımızın düğünü için salonun önündeydik bu sırada. Biz de sel nedeniyle düğün salonuna kaçarak kurtulduk. Sabaha kadar orada bekledik. Gelin, damat ve düğüne katılanlar ve biz daha sonra gelen ekipler tarafından kurtarıldık. Aracımı da sel suları sürüklemiş. Toprağın içinde bulduk temizleyip çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.GELİN ARABASINI DA SEL SULARI GÖTÜRMÜŞEmin Eldemir de düğün için salona gittikleri sırada aniden sel sularının geldiğini belirterek, "Tam salonun kapısına geldik, aracı otoparka çektik; yağmur şiddetlenince çıkmaya çalıştık. Başka bir araç önümüze çıkınca gidemedik. Sonra sel geldi, sular yükseldi, biz de araçtan atlayıp düğün salonuna kaçtık. Orada sabaha kadar mahsur kaldık. Sonra sabah gelip bizi kurtardılar. Gelin ve damatla birlikte orada bulunanlar salonda sabahladık. Hatta gelin arabasını da sel suları götürdü" diye konuştu.'SESLENDİM, GELMEDİ SONRA KAÇAMADI'Dereli'de züccaciye dükkanı bulunan ve selde kaybolan Kemal Akar (60) için başlatılan arama çalışmaları bugün de sürdürüldü. AFAD ekipleri, dükkanda kadavra köpekleri ile arama yaptı. Akar'ı son kez gören ve karşısında dükkanı bulunan Osman Güven ise yaşadıklarını anlattı.Sel sularının önce yavaş yavaş geldiğini söyleyen Güven, "Birdenbire su geldiği için canımızı son anda zor kurtardık. Kendimizi hemen binanın birinci katına attık. Karşıda esnaf arkadaşım vardı. Ona yalvardım, bulunduğum yerden seslenip, 'Buraya gel' dedim. Dükkanın önündeki eşyaları topladı, gelmedi. Sonra o da kaçamadı, gözümün önünde kayboldu. Su önce yavaş geldi sonra büyük bir gürültüyle geldi. Park halinde araba vardı, hepsini alıp götürdü, ne varsa. Dükkanımda da her şey mahvoldu. Ne varsa gitti" dedi.KADAVRA KÖPEKLERİ 'ABREK' VE 'ARK' DA ARIYORKayıplar için yürütülen arama çalışmalarında Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden getirilen 'Abrek' isimli kadavra köpeği ile Samsun Jandarma Komutanlığı'ndan 'Ark' isimli kadavra köpeği de kullanılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da bugün Dereli ilçesinde incelemelerde bulunup, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da ilçeye gelerek, selden zarar görenlerle görüştü.Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/GİRESUN,

Dereli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 14:44

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Selde kaybolan ailenin son sözleri 'kurtarın' olmuş (8) - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Albayrak, "Doğal gaza indirim ne zaman olur?" sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz Bakan Albayrak, keşfedilen doğal gazın 5-6 milyar dolara çıkarılacağı iddialarına yanıt verdi Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüse yakalandı E-5'te meydana gelen kaza sonrası taraflar birbirine girdi! Yumruklar konuştu Roma, Chelsea'den ayrılan Pedro ile sözleşme imzaladı Diyarbakır'da iki komşu mahalle arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2'si ağır 5 yaralı Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a resti çekti: Elimizden kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, başta Ankara ve Bursa olmak üzere 14 ilde nişan ve benzeri etkinliklere kısıtlama getirdi Galatasaray, Mustafa Cengiz'e olan sözleri nedeniyle Fatih Altaylı'ya hukuki işlem başlattı Kullandığı traktörün altında kalan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti İstanbul Başakşehir, kiralık oyuncusu Azubuike'nin bonservisini aldı Türkiye Futbol Federasyonu, genç oyuncuların oynayacağı B Takımlar Ligi'ni kuruyor
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı         
16:53
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı         
16:45
Son Dakika: Dolar 7,4050 tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor Son Dakika: Dolar 7,4050 tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor         
16:11
Oyuncak ayıyla poz vererek Oyuncak ayıyla poz vererek "Yeni sevgilim" diyen Çağla Şıkel'e yorum yağdı         
15:44
Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti         
15:25
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu 1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu         
14:52
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi         
14:41
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu         
14:19
Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner İstanbul'a geldi Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner İstanbul'a geldi         
14:06
Bursa'da yolcu otobüsünde ölümün teğet geçtiği anlar Bursa'da yolcu otobüsünde ölümün teğet geçtiği anlar         
13:18
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı         
12:53
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı 6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı         
12:48
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var         
12:32
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti         
12:19
25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu 25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu         
12:17
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak         
12:00
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu         
11:15
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak         
11:13
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar         
11:11
Konya'da Roma İmparatorluğu tarafından inşa edilmiş 2 bin yıllık baraj bendi bulundu Konya'da Roma İmparatorluğu tarafından inşa edilmiş 2 bin yıllık baraj bendi bulundu         
11:07
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti         
10:41
Fatih Portakal için olay sözler: Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır Fatih Portakal için olay sözler: Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır         
10:24
7 yıldır denizlerde yaşayan İngiliz hastayı Türk cerrahlar hayata bağladı 7 yıldır denizlerde yaşayan İngiliz hastayı Türk cerrahlar hayata bağladı         
10:10
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada         
10:06
Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın         
10:03
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi         
10:02
Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi         
09:58
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir         
09:39
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler         
09:19
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
08:40
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu         
05:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2020 21:24:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Selde kaybolan ailenin son sözleri 'kurtarın' olmuş (8) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei