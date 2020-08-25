Son dakika... Selde kaybolan ailenin son sözleri 'kurtarın' olmuş (8)

Son dakika haberine göre DÜĞÜN SALONUNDA MAHSUR KALANLAR, O ANLARI ANLATTIGiresun'un Dereli ilçesinde, sel felaketinin ardından ekipler çalışmalarına devam ediyor.

DÜĞÜN SALONUNDA MAHSUR KALANLAR, O ANLARI ANLATTI Giresun'un Dereli ilçesinde, sel felaketinin ardından ekipler çalışmalarına devam ediyor. Sel sularının taşıdığı toprak, kaya ve ağaç parçaları, iş makineleriyle kaldırılmaya çalışılıyor. Bölgede sel sonrası kesilen elektriğin yeniden verilebilmesi için de çalışmalar sürdürülüyor. Ev ve iş yerlerine toprak ve su dolanlar da dükkanlarını temizliyor. Ekrem ve Esra Avşar çifti de Dereli'deki sele düğün sırasında yakalandı. Gelin ve damat ile salonda bulunan davetliler, içeride kalarak, sel sularından kurtuldu. Bazı davetliler ise salonun önünde araçlarındayken suların yükselmesi üzerine tekrar içeri girerek, canlarını kurtardı. Sele düğün salonunda yakalanan ve sabah saatlerinde kurtarılanlar, mahsur kaldıkları korku dolu anları anlattı. 'SABAHA KADAR DÜĞÜN SALONUNDA BEKLEDİK'Düğüne giderken sele yakalanan Ahmet Eldemir, "Sel geldiğinde aracımdaydım. Araçta 4 kişi vardı. Önümüzdeki araçtan dolayı kaçamadık. Sonra suya atladık, kaçarak selden kurtulduk. Bir yakınımızın düğünü için salonun önündeydik bu sırada. Biz de sel nedeniyle düğün salonuna kaçarak kurtulduk. Sabaha kadar orada bekledik. Gelin, damat ve düğüne katılanlar ve biz daha sonra gelen ekipler tarafından kurtarıldık. Aracımı da sel suları sürüklemiş. Toprağın içinde bulduk temizleyip çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.GELİN ARABASINI DA SEL SULARI GÖTÜRMÜŞEmin Eldemir de düğün için salona gittikleri sırada aniden sel sularının geldiğini belirterek, "Tam salonun kapısına geldik, aracı otoparka çektik; yağmur şiddetlenince çıkmaya çalıştık. Başka bir araç önümüze çıkınca gidemedik. Sonra sel geldi, sular yükseldi, biz de araçtan atlayıp düğün salonuna kaçtık. Orada sabaha kadar mahsur kaldık. Sonra sabah gelip bizi kurtardılar. Gelin ve damatla birlikte orada bulunanlar salonda sabahladık. Hatta gelin arabasını da sel suları götürdü" diye konuştu.'SESLENDİM, GELMEDİ SONRA KAÇAMADI'Dereli'de züccaciye dükkanı bulunan ve selde kaybolan

Ekrem ve Esra Avşar çifti de Dereli'deki sele düğün sırasında yakalandı. Gelin ve damat ile salonda bulunan davetliler, içeride kalarak, sel sularından kurtuldu. Bazı davetliler ise salonun önünde araçlarındayken suların yükselmesi üzerine tekrar içeri girerek, canlarını kurtardı. Sele düğün salonunda yakalanan ve sabah saatlerinde kurtarılanlar, mahsur kaldıkları korku dolu anları anlattı. 'SABAHA KADAR DÜĞÜN SALONUNDA BEKLEDİK'Düğüne giderken sele yakalanan Ahmet Eldemir, "Sel geldiğinde aracımdaydım. Araçta 4 kişi vardı. Önümüzdeki araçtan dolayı kaçamadık. Sonra suya atladık, kaçarak selden kurtulduk. Bir yakınımızın düğünü için salonun önündeydik bu sırada. Biz de sel nedeniyle düğün salonuna kaçarak kurtulduk. Sabaha kadar orada bekledik. Gelin, damat ve düğüne katılanlar ve biz daha sonra gelen ekipler tarafından kurtarıldık. Aracımı da sel suları sürüklemiş. Toprağın içinde bulduk temizleyip çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.GELİN ARABASINI DA SEL SULARI GÖTÜRMÜŞEmin Eldemir de düğün için salona gittikleri sırada aniden sel sularının geldiğini belirterek, "Tam salonun kapısına geldik, aracı otoparka çektik; yağmur şiddetlenince çıkmaya çalıştık. Başka bir araç önümüze çıkınca gidemedik. Sonra sel geldi, sular yükseldi, biz de araçtan atlayıp düğün salonuna kaçtık. Orada sabaha kadar mahsur kaldık. Sonra sabah gelip bizi kurtardılar. Gelin ve damatla birlikte orada bulunanlar salonda sabahladık. Hatta gelin arabasını da sel suları götürdü" diye konuştu.'SESLENDİM, GELMEDİ SONRA KAÇAMADI'Dereli'de züccaciye dükkanı bulunan ve selde kaybolan Kemal Akar (60) için başlatılan arama çalışmaları bugün de sürdürüldü. AFAD ekipleri, dükkanda kadavra köpekleri ile arama yaptı. Akar'ı son kez gören ve karşısında dükkanı bulunan Osman Güven ise yaşadıklarını anlattı.Sel sularının önce yavaş yavaş geldiğini söyleyen Güven, "Birdenbire su geldiği için canımızı son anda zor kurtardık. Kendimizi hemen binanın birinci katına attık. Karşıda esnaf arkadaşım vardı. Ona yalvardım, bulunduğum yerden seslenip, 'Buraya gel' dedim. Dükkanın önündeki eşyaları topladı, gelmedi. Sonra o da kaçamadı, gözümün önünde kayboldu. Su önce yavaş geldi sonra büyük bir gürültüyle geldi. Park halinde araba vardı, hepsini alıp götürdü, ne varsa. Dükkanımda da her şey mahvoldu. Ne varsa gitti" dedi.KADAVRA KÖPEKLERİ 'ABREK' VE 'ARK' DA ARIYORKayıplar için yürütülen arama çalışmalarında Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden getirilen 'Abrek' isimli kadavra köpeği ile Samsun Jandarma Komutanlığı'ndan 'Ark' isimli kadavra köpeği de kullanılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da bugün Dereli ilçesinde incelemelerde bulunup, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da ilçeye gelerek, selden zarar görenlerle görüştü.Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/GİRESUN,

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 14:44

Kaynak: DHA

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