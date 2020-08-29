Son dakika... Selde kaybolan şahsın cansız bedeni 5 saat sonra sudan çıkartıldı
Son dakika haberi: Giresun'da 7 gün önce yaşanan sel felaketinde Dereli ilçesinde kaybolan 1 kişinin cansız bedeni sabah saatlerinde kaybolduğu yerden 17 kilometre uzaklıkta dere yatağında bulundu.
Giresun'da 7 gün önce yaşanan sel felaketinde Dereli ilçesinde kaybolan 1 kişinin cansız bedeni sabah saatlerinde kaybolduğu yerden 17 kilometre uzaklıkta dere yatağında bulundu. Şahsın cansız bedeni 5 saat süren çalışma sonrasında sudan çıkartıldı.
Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından kaybolan 5'i asker 16 kişiden 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama faaliyetleri kapsamında Doğankent ilçesinde 2'si jandarma 1'i iş makinesi operatörü, Çaldağ beldesinde 2 kişi ve Yağlıdere ilçesinde 1 kişiyi arama faaliyetleri devam ederken Dereli ilçesinde kaybolan Kemal Akar isimli vatandaşın Dereli'den 17 kilometre uzaklıkta Duroğlu beldesinde dere yatağında cansız bedenine bu sabah saat 10.00 sıralarında ulaşıldı.
Kemal Akar'ın cansız bedeni dere yatağında kayanın altına sıkışmış halde bulunurken yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından iş makineleri yardımıyla kaya kırılarak sudan çıkartıldı. Akar'ın cansız bedeni ambulansla Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - GİRESUN
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