Son dakika: Selde kullanılmaz hale gelen Aile Sağlığı Merkezi yenilerek hizmete girdi - Son Dakika

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, 17-18 Temmuz 2019'da Düzce'de yaşanan sel sonrası zarar gören Uğurlu köyündeki Aile Sağlığı Merkezi'nin yapımının tamamlanarak hizmete girdiğini bildirdi.

Keşir, yaptığı açıklamada, Düzce'nin ilçelerinde etkili olan sel felaketi sonrası bölgelere yapılan yatırımların devam ettiğini belirtti.

Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyündeki Aile Sağlığı Merkezinin sel sonrasında kullanılamaz hale geldiğini kaydeden Keşir, "Sürecini başından itibaren takip ettiğimiz ve inşası tamamlanan yeni 2 hekimli Aile Sağlığı Merkezimiz hizmete açılmıştır. Hemşehrilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.