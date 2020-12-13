Son dakika: Selde kullanılmaz hale gelen Aile Sağlığı Merkezi yenilerek hizmete girdi - Son Dakika

Son dakika: Selde kullanılmaz hale gelen Aile Sağlığı Merkezi yenilerek hizmete girdi
13.12.2020 12:57
Son dakika haberi: AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, 17-18 Temmuz 2019'da Düzce'de yaşanan sel sonrası zarar gören Uğurlu köyündeki Aile Sağlığı Merkezi'nin yapımının tamamlanarak hizmete girdiğini bildirdi.
AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, 17-18 Temmuz 2019'da Düzce'de yaşanan sel sonrası zarar gören Uğurlu köyündeki Aile Sağlığı Merkezi'nin yapımının tamamlanarak hizmete girdiğini bildirdi.
Keşir, yaptığı açıklamada, Düzce'nin ilçelerinde etkili olan sel felaketi sonrası bölgelere yapılan yatırımların devam ettiğini belirtti.
Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyündeki Aile Sağlığı Merkezinin sel sonrasında kullanılamaz hale geldiğini kaydeden Keşir, "Sürecini başından itibaren takip ettiğimiz ve inşası tamamlanan yeni 2 hekimli Aile Sağlığı Merkezimiz hizmete açılmıştır. Hemşehrilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Son Dakika Korona iş yaşamını da değiştirdi! İşte pandemiyle birlikte talebi en çok artan ve azalan meslekler Afrika uyruklulukar, salgına rağmen gece kulübünde parti düzenledi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum Mum ışığında kumar oynayanlara korona tedbirlerine uymamaktan 100 bin lira ceza kesildi Kısıtlamada kokoreç yemek için dışarı çıkan alkollü sürücü, izin belgesinden oldu Süleyman Soylu'dan HDP'li vekillere çok ağır sözler: Haysiyetsizler Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi