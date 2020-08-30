Son dakika... Selde şehit olan Uzman Çavuş Variyenli'nin cenazesi memleketine gönderildi - Son Dakika

GİRESUN'da meydana gelen sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin naaşı, Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya gönderildi. Şehit Variyenli için düzenlenen törene Dereli'deki çalışmaları takip eden 3 bakan katıldı.

Giresun'daki sel felaketinde Tirebolu- Doğankent karayolunun 12'inci kilometresindeki yol açma çalışmaları kapsamında görev yapan jandarma personelini taşıyan araç, menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı'na yuvarlanarak dere yatağında kayboldu. O günden itibaren süren arama çalışmaları sonucu şehit Variyenli'nin cansız bedeni, bugün öğle saatlerinde olay yerinden 5 kilometre uzaklıkta Harşit Çayı içinde bulundu.

Variyenli'nin 15 Ağustos 2019'da Giresun'a devriye elemanı olarak atandığı ve ağabeyi Ahmet Variyenli'nin de Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yaptığı öğrenildi.