Son dakika gündem: Selde ürünleri zarar gören işletme sahibi ev tekstil ürünlerini yarı fiyatına satışa çıkardı, izdiham yaşandı - Son Dakika

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Selde ürünleri zarar gören işletme sahibi ev tekstil ürünlerini yarı fiyatına satışa çıkardı, izdiham yaşandı

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesindeki selde ürünleri zarar gören işletme sahibi ev tekstil ürünlerini yarı fiyatına satışa çıkarınca kapısında izdiham yaşandı.

Artvin'in Arhavi ilçesindeki meydana gelen selde, yüzlerce ev ve işyerinin zemin ve bodrum katları balçığa gömülürken, çok sayıda araçta hurdaya döndü. İşletme sahipleri iş yerlerinde selde zarar gören ürünleri yarı fiyatına satışa çıkartırken, ev tekstil ürünlerine özellikle ilçedeki kadınlar büyük ilgi gösterdi. Esnaf, kapıda izdiham olunca satışı durdurmak zorunda kalırken, ürünlerden almayı başaranlar kendilerini şanslı hissettiklerini söyledi.

Öte yanda ilçede yerel gazete matbaası zarar gören işletme sahibi Necmettin Numanoğlu,45 yıllık birikimini zayi olduğunu belirterek ofset baskı makinesinin kullanılamaz hale geldiğini ve bir süre gazete çıkartamayacağını söyledi.