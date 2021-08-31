Üye Girişi
Son dakika haber... Selden etkilenen Ayancık'ta okullar eğitime hazırlandı - Son Dakika

Son dakika haber... Selden etkilenen Ayancık'ta okullar eğitime hazırlandı

31.08.2021 17:32

Edinilen son dakika haberine göre Selden etkilenen Ayancık'ta okullar eğitime hazırlandı Kırtasiye desteği ödeneği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aktarıldı Sel afetini yaşayan Ayancık'ta okullar eğitime hazır duruma getirildi.

Selden etkilenen Ayancık'ta okullar eğitime hazırlandı

Kırtasiye desteği ödeneği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aktarıldı

SİNOP - Sel afetini yaşayan Ayancık'ta okullar eğitime hazır duruma getirildi. Ayancık İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Ergül, "Okullarımız eğitim öğretime hazır durumda. Yarın itibarıyla 241 tane okul öncesi öğrencimiz, 231 tane de birinci sınıf öğrencimiz uyum eğitimlerine başlayacaklar. Aynı zamanda tüm öğrencilerimize kırtasiye desteği verileceğiyle ilgili ödenek aktarımı gerçekleşti. Okullarımızın açılmasıyla birlikte öğrencilerimize kırtasiye desteği yapılacaktır" dedi.

Sinop'ta selden etkilen Ayancık ilçesinde yaralar sarılmaya devam ediyor. Okul öncesi ve birinci sınıflara yönelik olarak yarın başlayacak uyum eğitimleri öncesi okullardaki tüm hazırlıklar tamamlandı. Selden etkilenen okullar büyük bir çaba sonucu yeni eğitim öğretim yılına yetiştirildi. Okulların girişlerinde okulun sel sonrası durumu ve yapılan çalışmalar sonucu gelinen son hali panolarda sergilenmeye başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in müjdesini verdiği kırtasiye yardımı ile ilgili ödenek aktarımı da gerçekleştirildi. Alım süreçlerinin ardından yardımların ulaştırılacağı öğrenildi.

Sel afeti sonrası gerçekleştirilen çabalardan bahseden Ayancık İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Ergül, "Sel felaketinden etkilenen ilçelerden biri tanesi de bizim ilçemiz. Toplam 16 tane müdürlüğümüze bağlı kurum içerisinden 10 tane kurumumuz zarar gördü. Çok hızlı bir şekilde bu kurumlarımızın temizlik çalışmaları yapılarak devletimizin ilgili birimleri, belediyeleri, AFAD, Çevre ve Şehircilik, İl Özel İdare iş birliğiyle en kısa sürede tamamlandı. Sadece 1 tane yeni açacağımız özel eğitim okulumuz ağır hasar aldı. Bugün itibarıyla özel eğitim okulumuzla ilgili de askeri personelimiz belediyelerimiz, yine Özel İdare ekiplerimiz vasıtasıyla temizliği tamamlanmış olup hasar çalışmaları giderilecek, burada eğitime başlayacak 36 tane öğrencimizin eğitimle ilgili çalışmaları diğer okullarımızda planlandı. Şu an 6 Eylül itibarıyla eğitim öğretime hazır olmayan bir kurumumuz kalmamış durumda" diye konuştu.

Yarın okullarda uyum eğitimlerinin başlayacağını belirten Müdür Nihat Ergül, "Tabi bugün 2021-2022 eğitim yılının birinci günü. Öğretmenlerimizin mesleki çalışmaları başladı. Saat 10'da Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in açılış konuşmasını yapmasıyla birlikte başladı. Yarın da uyum çalışmaları başlayacak birinci sınıf ve okul öncesi öğrencilerimize yönelik olarak. Şu an biz eğitim öğretim anlamında okullarımız tam olarak hazır hale gelmiş durumda. Yarın itibarıyla 241 tane okul öncesi öğrencimiz, 231 tane de birinci sınıf öğrencimiz uyum eğitimlerine başlayacaklar. 3 gün sürecek. Tabi bu sel afeti ilk günden itibaren ülkemizin değişik yerlerinden gelen kurumlar ve gönüllülerle birlikte bizim öğretmenlerimiz de eğitim camiamız da bu manada gıdanın ihtiyaç sahibi olan insanlara ulaştırılması ve AFAD Koordinasyon Merkezi'nde görev aldılar" şeklinde konuştu.

Okullar hazırlandı Bakanlık desteği ulaştı

Tüm okulların eğitime hazır hale getirildiğini ve Bakanlık tarafından da gerekli desteklerin yapıldığını belirten Nihat Ergül, "Bu süreçte ilk günden itibaren Bakanlığımız düzeyinde ilk etapta daire başkanlarımız, genel müdürlerimiz sayın bakanımızın talimatıyla çok hızlı bir şekilde bize ulaştılar. Akabinde Bakanımız Sayın Mahmut Özer Ayancık'a ziyarette bulundular. Burada selin izlerini silmek ve bizlere, öğretmen ve öğrencilerimize moral vermek maksadıyla her türlü desteği vereceğini dile getirdi. Ki ciddi manada da ilçemize ödenek aktarımında bulundular. Aynı zamanda tüm öğrencilerimize kırtasiye desteği verileceğiyle ilgili ödenek aktarımı gerçekleşti. Bakanımızın talimatıyla Milli Eğitim Bakanlığımız selden etkilenen tüm öğrenci ve öğretmenlerimize tablet hediyesinde de bulunacak. Şu an eğitim öğretim açısında bir olumsuzluk söz konusu değil. Okullarımız eğitim öğretime hazır durumda" ifadelerini kullandı.

Psikososyal destek

Öğrenci, veli ve afetzedelere yönelik psikososyal destek faaliyetlinin de yapıldığını belirten Müdür Ergül, "Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan psikososyal müdahale ekipleri ilçemize afetin 2. günü itibarıyla intikal ettiler. İlçemizde yaptıkları çalışmalarla öğrencilerimize velilerimize, afetzedelere yönelik olarak psikososyal destek faaliyetlerine devam etmektedirler" sözlerine yer verdi.

Son dakika haber... Selden etkilenen Ayancık'ta okullar eğitime hazırlandı
Son dakika haber... Selden etkilenen Ayancık'ta okullar eğitime hazırlandı
Son dakika haber... Selden etkilenen Ayancık'ta okullar eğitime hazırlandı
Son dakika haber... Selden etkilenen Ayancık'ta okullar eğitime hazırlandı
Son dakika haber... Selden etkilenen Ayancık'ta okullar eğitime hazırlandı
Son dakika haber... Selden etkilenen Ayancık'ta okullar eğitime hazırlandı
Son dakika haber... Selden etkilenen Ayancık'ta okullar eğitime hazırlandı

Hisarcık, okullar, Ayancık, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Selden etkilenen Ayancık'ta okullar eğitime hazırlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, köpeğin saldırdığı polisin şikayeti üzerine ifade verdi 19:18 Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, köpeğin saldırdığı polisin şikayeti üzerine ifade verdi Cami imamı baba, 4,7 ve 11 yaşındaki kız çocuklarını öldürdü 18:59 Cami imamı baba, 4,7 ve 11 yaşındaki kız çocuklarını öldürdü Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses bir araya geldi! İkili, 18:49 Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses bir araya geldi! İkili, "Haydi Söyle" şarkısı ile düet yaptı
Kaçış rampası ölüm rampasına dönüştü! Kamyondaki 4 kişi feci şekilde can verdi 18:36 Kaçış rampası ölüm rampasına dönüştü! Kamyondaki 4 kişi feci şekilde can verdi Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı 18:11 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: 17:40 Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "Son 1 haftada kentte koronavirüsten 12 kişi vefat etti
Başından yaralanan kadın, poliklinik önünde ambulans beklerken hayatını kaybetti 17:06 Başından yaralanan kadın, poliklinik önünde ambulans beklerken hayatını kaybetti Eğlence mekanının tuvaletinde şiddet gördü, husumetlilerini kapıya çağırıp kurşun yağmuruna tuttu 16:04 Eğlence mekanının tuvaletinde şiddet gördü, husumetlilerini kapıya çağırıp kurşun yağmuruna tuttu

Son Dakika Haberleri
18:59 Cami imamı baba, 4,7 ve 11 yaşındaki kız çocuklarını öldürdü
18:48 Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses bir araya geldi! İkili, "Haydi Söyle" şarkısı ile düet yaptı
18:45 Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu
18:26 Taliban kontrolündeki Kabil Havaalanı, Türk basını tarafından görüntülendi
18:15 Süper Lig'de ayrılık! Teknik adam Ünal Karaman, Göztepe'den ayrıldı
18:11 Aşı olan kişilere 'kobay' ve 'mal' diye hitap eden antrenör, koronavirüsten hayatını kaybetti
18:10 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı
18:09 Benfica ve Beşiktaş, şartlarda büyük ölçüde anlaştı
18:05 2 milyon 600 bin takipçisi bulunan instagram fenomeni Mercedes Morr, evinde ölü bulundu
18:03 Cem Uzan, eski TMSF Başkanı Ahmet Ertürk ve üyelere hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılanacak
Galatasaray'da eski başkan Mustafa Cengiz, kulüpten ihraç edilmedi Galatasaray'da eski başkan Mustafa Cengiz, kulüpten ihraç edilmedi         
19:38
Son Dakika: Aşı yaptırmayan ya da daha önce hastalık geçirmeyen öğretmenlerden haftada iki kez PCR testi istenecek Son Dakika: Aşı yaptırmayan ya da daha önce hastalık geçirmeyen öğretmenlerden haftada iki kez PCR testi istenecek         
19:15
2 saatte transferin seyri değişti! Halil Dervişoğlu Fenerbahçe'yi değil, Sarı-Kırmızılı formayı seçti 2 saatte transferin seyri değişti! Halil Dervişoğlu Fenerbahçe'yi değil, Sarı-Kırmızılı formayı seçti         
18:57
Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu         
18:45
Taliban kontrolündeki Kabil Havaalanı, Türk basını tarafından görüntülendi Taliban kontrolündeki Kabil Havaalanı, Türk basını tarafından görüntülendi         
18:27
Lunaparkta bindiği Lunaparkta bindiği "kamikaze"de fenalaşan 19 yaşındaki genç kız, hayatını kaybetti         
17:58
21 yaşındaki genç, 21 yaşındaki genç, "Yavaş git" uyarısı yapan kişiye kurşun yağdırdı         
17:14
İçinde ukde kaldı! Usta oyuncu Ferhan Şensoy, oynamak istediği oyunu oynayamadan vefat etti İçinde ukde kaldı! Usta oyuncu Ferhan Şensoy, oynamak istediği oyunu oynayamadan vefat etti         
16:40
Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya övgü dolu sözler: Programınız, sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya övgü dolu sözler: Programınız, sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri         
15:55
MasterChef Murat yeni bir skandalla gündemde! Polis ve jandarmaya hakaretler yağdırdı MasterChef Murat yeni bir skandalla gündemde! Polis ve jandarmaya hakaretler yağdırdı         
15:52
45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor 45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor         
15:23
Mangal yasağı tavuk fiyatlarını düşürdü Mangal yasağı tavuk fiyatlarını düşürdü         
15:18
Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı         
15:06
Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş         
14:06
Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı         
12:03
Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti         
11:28
GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı! GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı!         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2021 19:58:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Selden etkilenen Ayancık'ta okullar eğitime hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement