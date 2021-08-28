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Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu: Kastamonu'da projeleri hayata geçirmek için planlamalarımızı yaptık - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu: Kastamonu'da projeleri hayata geçirmek için planlamalarımızı yaptık

28.08.2021 11:31
Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu: Kastamonu'da projeleri hayata geçirmek için planlamalarımızı yaptık, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen Kastamonu'da hayatın normale döndürülmesi için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bölgedeki bütün yol ve köprü projelerimizi hayata geçirmek için planlamalarımızı yaptık.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen Kastamonu'da hayatın normale döndürülmesi için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bölgedeki bütün yol ve köprü projelerimizi hayata geçirmek için planlamalarımızı yaptık. Amacımız en az 2 ay içerisinde selden hasar gören kalıcı köprülerimizin imalatlarını tamamlamak" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu'daki sel felaketi nedeniyle 553 kilometre uzunluğundaki 10 adet yolun 59,5 kilometrelik kesiminde hasar meydana geldiği, bugüne kadar yapılan çalışmalarla 8 adet yolun 35 kilometrelik kesiminde hasarların giderilerek 411 kilometrelik yol kesiminin trafiğe açıldığı bildirildi. Kalan 142 kilometre uzunluğundaki 2 adet yolda 24,5 kilometrelik kesimde çalışmalar devam ettiği belirtilerek, "Cide-Kastamonu yolu üzerinde bulunan ve hasar gören 42 metre uzunluğundaki Valay-1 köprüsünde, İnebolu-Kastamonu yolu üzerinde bulunan 50 metre uzunluğundaki Küre 2 çay köprüsünde, Cide-İnebolu yolu üzerinde bulunan 58 metre uzunluğundaki Zarbana Köprüsünde, Kastamonu-Daday- Azdavay yolu üzerinde bulunan 41 metre uzunluğundaki Azdavay Köprüsü ile Ulus- Pınarbaşı yolu üzerinde bulunan 32 metre uzunluğundaki Kanlıçay köprüsünde ve İnebolu-Abana- Çatalzeytin yolu üzerinde bulunan 113 metre uzunluğundaki Abana Köprüsünde ilk andan itibaren yapılan yoğun çalışmalar sonucunda sıkıntılar giderilmiş ve yollar trafiğe açılmıştır" denildi.

Yoğun yağışlar nedeniyle yıkılan 68 metre uzunluğundaki Çatalzeytin Köprüsü yerine Çatalzeytin- Türkeli ilçelerini birbirine bağlayan yolun yapılan köprü ile trafiğe açıldığı, yıkılan tüm köprülerin yerine yapılacak kalıcı projeler için gerekli çalışmaların hızla sürdüğü vurgulandı.'PLANLAMALARIMIZI YAPTIK'

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Karaismailoğlu, Kastamonu'da hayatın normale döndürülmesi için çalışmaların devam ettiğini, kapanan yol ve köprülerle ilgili kalıcı projelerin yapımlarının sürdüğünü belirtti. Kastamonu- Sinop arasındaki Çatalzeytin köprüsünün afet nedeniyle yok olduğunu hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, "Bu köprümüzün yerinde 24 saati bile bulmayan bir sürede gececi köprümüzü yaparak, faaliyete almıştık. Yine bununla birlikte bölgedeki bütün yol ve köprü projelerimizi de hayata geçirmek için planlamalarımızı yaptık. Bunlara da başlıyoruz. Yine Çatalzeytin-Kastamonu yolu, Bozkurt-Kastamonu yoluna da başlıyoruz. Diğer ulaşım yollarımızı da yine çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlıyoruz. Amacımız en az iki ay içerisinde selden hasar gören kalıcı köprülerimizin imalatlarını tamamlamak" ifadesini kullandı.


Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu: Kastamonu'da projeleri hayata geçirmek için planlamalarımızı yaptık
Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu: Kastamonu'da projeleri hayata geçirmek için planlamalarımızı yaptık
Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu: Kastamonu'da projeleri hayata geçirmek için planlamalarımızı yaptık
Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu: Kastamonu'da projeleri hayata geçirmek için planlamalarımızı yaptık
Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu: Kastamonu'da projeleri hayata geçirmek için planlamalarımızı yaptık
Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu: Kastamonu'da projeleri hayata geçirmek için planlamalarımızı yaptık

Çatalzeytin, Kastamonu, Bozkurt, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bakan Karaismailoğlu: Kastamonu'da projeleri hayata geçirmek için planlamalarımızı yaptık - Son Dakika


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