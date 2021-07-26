Son Dakika: Selden etkilenen yerler afet bölgesi ilan ediliyor - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde Doğu Karadeniz'de etkili olan yağışlar, başta Artvin ve Rize olmak üzere birçok yerde hayatı felç etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bölgeye gidip incelemelerde bulunarak, vatandaşlara yapılacak desteklerden bahsetti.

"GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ" OLARAK İLAN EDİLDİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen bölgelerin AFAD tarafından "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini duyurdu. Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Emek veren ilgili tüm kurumlarımıza, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."