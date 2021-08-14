Son dakika: Sele kapılan 84 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sele kapılan 84 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları sürüyor

BARTIN - Bartın'da sele kapılan 84 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları drone desteğiyle havadan da sürüyor.

Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde geçen 10 Ağustos gecesi meydana gelen sel felaketinde 84 yaşındaki Arife Ünal'dan halen haber alınamadı. Derenin taşması sonucu sel sularının yıktığı Arife Ünal'a ait ev harabeye döndü. Ailesi ile gece evde uyuduğu sırada sel sularına kapılan Ünal, bölgeye sevk edilen 153 kişilik ekiple her yerde aranıyor.

Dere yatağı boyunca 14 kilometrelik alanda tamamlanan genel taramanın ardından başlatılan detaylı arama çalışmaları sürüyor. AFAD Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da Ünal'a halen ulaşılamadığı belirtildi. Öte yandan Tokat Jandarma Özel Harekat Bölüğü, İstanbul Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, Bolu Jandarma Arama Kurtarma, Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığından JAK timleri, Zonguldak Asayiş Komando Bölüğü, AFAD Ankara, Sakarya, Samsun, Bartın ekiplerinin yanı sıra 4 adet arama kurtarma köpeğinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Arife Ünal'ı arama çalışmaları bir taraftan karada devam ederken bir taraftan da drone ile havadan da kızılötesi görüşlü drone kameraları ile tarama yapılarak sürüyor.