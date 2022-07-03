UMKE ekipleri ve ambulans bölgede hazır bekletilirken, operatörün kepçeyle suya kapıldığı mevkideki su da pompalarla tahliye ediliyor.

Selin yaşandığı bölgede çalışma yaparken köprünün bir tarafının çökmesi sonucu kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak'ın bulunması için başlatılan ve havanın kararmasıyla dün akşam ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandı.

Kaynak: AA

Kaynaşlı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika: Sele kapılan operatörü arama çalışmaları 6. gününde sürüyor (2) - Son Dakika

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