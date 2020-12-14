Bugün Kumluca Ortaköy Mahallesi'nde aşırı sağanak yağmur nedeniyle saat 11.00'de evin önünden sele kapılan otomobili sahibi Soner Kırsal ve kardeşleri gün boyu aradı. Otomobil, sele kapıldığı yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Sarıcasu Mahallesi Karamıklar mevkiinde Baysı Deresi üzerinde bir köprünün ayaklarında takılmış halde bulundu. Akşam saatlerinde bulunan otomobilin hurdaya döndüğü görülürken, otomobilin hali selin kuvvetini ortaya koydu. - ANTALYA

Antalya 'da sabah sel sularına kapılan otomobil, 5 kilometre uzaklıkta köprü ayaklarına takılmış halde bulundu.

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