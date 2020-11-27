Son dakika... Selendi CHP Kadın Kollarında Emine Başak atandı - Son Dakika

Son dakika... Selendi CHP Kadın Kollarında Emine Başak atandı

27.11.2020 08:48
Son dakika... Selendi CHP Kadın Kollarında Emine Başak atandı, System.String[]

Son dakika haber... Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel merkezi tarafından bir süredir boş olan Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Emine Başak atandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel merkezi tarafından bir süredir boş olan Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Emine Başak atandı. Kadın Kolları Başkanı Emine Başak'a rozeti, CHP Kadın Kolları Manisa İl Başkanı Şadiye Uysal tarafından takıldı.

Selendi CHP İlçe Başkanlığında Kadın Kolları Başkanlığına atanan Emine Uysal için tören düzenlendi. Düzenlenen törene CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Uysal'ın yanı sıra CHP Selendi İlçe Başkanı Selim Kurt ve Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Selendili kadınların sorunlarına çare olmak için çalışacaklarını kaydeden CHP Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Başak, "Bir ulusun yükselmesi yolunda kadının önemi çok büyüktür. Bizler bunun bilincinde olan cumhuriyet kadınları olarak partimizi en iyi şekilde temsil edeceğimize, görevimizi layıkıyla yapacağımıza inancımız tamdır. Bu güzel ülkenin, güzel insanlarının hiçbir ayırım yapmaksızın hep yanında olacağız. Bu konuda bizlere inanan İl Kadın Kolları Başkanımız Sayın Şadiye Uysal başta olmak üzere tüm ilçe yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Son dakika... Selendi CHP Kadın Kollarında Emine Başak atandı

Cumhuriyet Halk Partisi, Selendi, Manisa, Kadın, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika... Selendi CHP Kadın Kollarında Emine Başak atandı - Son Dakika


Son Dakika

Bakan Soylu'dan HDP'li vekillere: Bir tek cümle söyleyeceksiniz, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin' diyeceksiniz Azerbaycan'a karşı Dağlık Karabağ'da yenilgiye uğrayan Ermenistan'da vekiller birbirine girdi Şişli'de ünlü bir otelin camından düşen kadın yaralandı Trump, Biden'ın başkanlığının onaylanması durumunda Beyaz Saray'ı bırakacağını açıkladı Yusuf'lu Lille ile Hakan'lı Milan 1-1 berabere kaldı Türk gemisine yapılan hukuk dışı baskınla ilgili düğmeye basıldı! Savaş gemileri sahaya iniyor Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler otobüsle taşındı
Musluktan akan su cayır cayır alev aldı! Şebekeye doğal gaz karıştığı ortaya çıktı Musluktan akan su cayır cayır alev aldı! Şebekeye doğal gaz karıştığı ortaya çıktı         
08:39
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı seçildi MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı seçildi         
07:30
Kardeşinin paletlerini yaktığı ağabey isyan etti: Evini dükkanını yakacağım, cinayet işleyeceğim Kardeşinin paletlerini yaktığı ağabey isyan etti: Evini dükkanını yakacağım, cinayet işleyeceğim         
05:33
Arjantinli efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı Arjantinli efsane futbolcu Maradona son yolculuğuna uğurlandı         
02:51
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı! Oranlar değişti Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı! Oranlar değişti         
00:37
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı         
22:32
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Ermenistan ordusunun savaş durumundaki içler acısı hali görüntülere yansıdı Ermenistan ordusunun savaş durumundaki içler acısı hali görüntülere yansıdı         
20:31
Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi         
19:14
Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı         
15:55
İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü         
15:44
Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor         
15:25
Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı         
14:32
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor         
14:00
Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor         
13:21
Ülke ayağa kalktı! Aynı yatakta basılan iki erkek, kamuya açık alanda kırbaçlanacak Ülke ayağa kalktı! Aynı yatakta basılan iki erkek, kamuya açık alanda kırbaçlanacak         
13:03
Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 08:57:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Selendi CHP Kadın Kollarında Emine Başak atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei