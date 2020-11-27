Son dakika... Selendi CHP Kadın Kollarında Emine Başak atandı - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel merkezi tarafından bir süredir boş olan Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Emine Başak atandı. Kadın Kolları Başkanı Emine Başak'a rozeti, CHP Kadın Kolları Manisa İl Başkanı Şadiye Uysal tarafından takıldı.

Selendi CHP İlçe Başkanlığında Kadın Kolları Başkanlığına atanan Emine Uysal için tören düzenlendi. Düzenlenen törene CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Uysal'ın yanı sıra CHP Selendi İlçe Başkanı Selim Kurt ve Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Selendili kadınların sorunlarına çare olmak için çalışacaklarını kaydeden CHP Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Başak, "Bir ulusun yükselmesi yolunda kadının önemi çok büyüktür. Bizler bunun bilincinde olan cumhuriyet kadınları olarak partimizi en iyi şekilde temsil edeceğimize, görevimizi layıkıyla yapacağımıza inancımız tamdır. Bu güzel ülkenin, güzel insanlarının hiçbir ayırım yapmaksızın hep yanında olacağız. Bu konuda bizlere inanan İl Kadın Kolları Başkanımız Sayın Şadiye Uysal başta olmak üzere tüm ilçe yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı. - MANİSA