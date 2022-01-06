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Son dakika gündem: SELİMİYE CAMİSİ MEYDANINDA ÇIKAN TARİHİ KALINTILAR, ARKEOPARK HALİNE GETİRİLECEK - Son Dakika

Son dakika gündem: SELİMİYE CAMİSİ MEYDANINDA ÇIKAN TARİHİ KALINTILAR, ARKEOPARK HALİNE GETİRİLECEK

06.01.2022 11:10

Son dakika gelişmesine göre EDİRNE'de Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi çevresinde devam eden rekreasyon projesi kazı çalışmalarında ortaya çıkan tarihi kalıntılar, bölgede oluşturulacak arkeopark ile sergilenecek.

EDİRNE'de Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi çevresinde devam eden rekreasyon projesi kazı çalışmalarında ortaya çıkan tarihi kalıntılar, bölgede oluşturulacak arkeopark ile sergilenecek. Yemiş Kapanı Hanı, Gazi İlkokulu temel kalıntıları, Roma dönemi mezarı ve su kuyularının bulunduğu kalıntıların ahşap ve cam konstrüksiyonlarla çevreleneceğini belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Tarihi dokuyu mevcut haliyle koruyarak arkeopark haline getireceğiz dedi.

Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki tarihi Selimiye Camisi'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Selimiye Cami Çevresi ve Kentsel Tasarım Projesi' kapsamında kazı çalışmaları sürüyor. Kazılarda yıllardır toprak altında bulunan Yemiş Kapanı Hanı, Gazi İlkokulu temel kalıntıları, Roma dönemi mezarı ve su kuyuları ortaya çıkarıldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaklaşık 4 bin metrekarelik alanda temel kazılarında ortaya çıkan Yemiş Kapanı Hanı, Gazi İlkokulu temel kalıntıları, Roma dönemi mezarı ve su kuyularının ahşap ve cam konstrüksiyonlarla çevrelenerek arkeopark olarak sergileneceğini söyledi. Tarihi dokuyu mevcut haliyle korumaya özen gösterdiklerini belirten Gürkan, Projenin biraz uzamasının nedenlerinden birisi de hanın nasıl kullanılacağı, fonksiyon verileceğiyle ilgiliydi. Bugün geldiğimiz noktada, Koruma Kurulu kararlarıyla bu tarihi han kalıntıları korunacak, şu anda projeleri bitti. Ondan sonra bu tarihi dokuyu mevcut haliyle koruyarak bir arkeopark haline getireceğiz. Hanın 4 tane deposu çıktı, onları da ahşap ve cam konstrüksiyonlarla kapatarak yürüyüş yolları ve belki galeriler yapmayı düşünüyoruz diye konuştu.

'BAHARA BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Bölgede 4 aydır devam eden meydan projesinde çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Gürkan, Selimiye Camisi'nin kent için önemine vurgu yaparak, Burası Türk İslam sanatının, Osmanlı cami mimarisinin zirvesi, bu bütün dünyanın kabul ettiği bir husus. O yüzden burada hemen 'yaptık oldu' anlayışından ziyade, hem Türk İslam sanatına, hem de Selimiye Camisi'ne yakışır bir proje yapmak istedik. Proje hazırlıkları ve çalışmaları çok uzun sürdü. Buranın mülkiyeti ve projesi Edirne Belediyesi'ne ait, finansmanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız tarafından yapılıyor. Bakanlığımızla ortak bir protokol imzaladık. Bahar aylarıyla beraber bitirmeyi hedefliyoruz, yeni bir kalıntı veya eser çıkmadığı takdirde dedi.

'PROJENİN ODAK NOKTASI SELİMİYE'

Selimiye Camisi meydanının, kent tarihinde sürekli kullanıldığını söyleyen Gürkan, Özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun Edirne'yi fethiyle beraber 1361'den itibaren bir merkez haline gelmiş burası. 1575 yılında Sultan 2'nci Selim'in Sinan'a Selimiye'yi yaptırmasıyla, burası kentin hem doğal, hem ekonomik, hem de sosyal yaşam merkezi haline gelmiş. Kadim bir kent ve burası da tarihi boyunca Edirnelilerin her anlamda kullandığı bir alan. Buradaki projenin en önemli odak noktası Selimiye Camisi. Yalın bir proje yapıyoruz, Selimiye'yi gölgelemeyecek bir proje yapıyoruz. Amaç, ülkemizin ve kentimizin tacı olan Selimiye Camisi'ni bütün muhteşemliğiyle, insanlığın izlemesine sunmaya gayret ediyoruz diye konuştu.

Başkan Gürkan, projenin bitiminde Selimiye çevresinin tamamen araç trafiğine kapatılacağını belirterek, Burası bittiğinde yaya bölgesi haline gelecek, ancak zorunlu hallerde araç girişine müsaade edeceğiz. Böylece Selimiye Camisi'ni ve etrafındaki yapıları da hem egzoz kirliliğinden hem de araçların titreşiminden kaynaklı olan rezonanstan da korumuş olacağız. Geçmişten bugüne, gelen tüm turistlere hem kadim Edirne şehrini ve Selimiye Camisi'ni anlatan sunum odalarımız olacak. Dolayısıyla biz istiyoruz ki, Selimiye Cami ve etrafı bir sosyal yaşam merkezi olsun ifadelerini kullandı.

'TURİZME YÜZDE 100 KATKI SAĞLAYACAK'

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar da projenin kentin turizmine yüzde 100 katkı sunacağını söyleyerek, Son 1 aydan beri yoğun tempo var burada. Esnaf olarak baktığımızda bahar ayına yetiştirilmeye çalışıldığını duyduk. İnşallah baharda çok güzel bir meydan göreceğiz. Daha önce çok kötü, atıl durumdaydı. Şimdi bakıyoruz ki bu çalışmalar ışığın ucunu gösteriyor. Çok muhteşem bir meydan çıkacak ortaya bence. Ben diyorum ki turizme yüzde 100 katkı sağlayacak dedi.

Bölge esnafından Erdal Kılıç da meydanın yıllardır atıl durumda kalmasından üzüntü duyduklarını söyledi. Çalışmaların yeniden başlamasının sevindirici olduğunu kaydeden Kılıç, Yıllardır gecikmiş bir çalışma bu. İçimiz kan ağlıyordu. Dışarıdan gelen insanlar, her gün buraya geliyordu. Ben gördükçe her gün inanın çok üzülüyordum. Sağ olsun devletimiz el attı, çok memnunum. Önceki halinden daha da güzel olacağını düşünüyorum. Her gün buradan geçiyorum ve inceliyorum, her gün daha iyiye gidiyor. Daha önce gelenlerin aklında hiç güzel intiba bırakmıyordu. Selimiye'nin çevresi içimizi parçalıyordu. İnşallah turizme çok güzel katkısı olacak diye konuştu.

Son dakika gündem: SELİMİYE CAMİSİ MEYDANINDA ÇIKAN TARİHİ KALINTILAR, ARKEOPARK HALİNE GETİRİLECEK
Son dakika gündem: SELİMİYE CAMİSİ MEYDANINDA ÇIKAN TARİHİ KALINTILAR, ARKEOPARK HALİNE GETİRİLECEK
Son dakika gündem: SELİMİYE CAMİSİ MEYDANINDA ÇIKAN TARİHİ KALINTILAR, ARKEOPARK HALİNE GETİRİLECEK
Son dakika gündem: SELİMİYE CAMİSİ MEYDANINDA ÇIKAN TARİHİ KALINTILAR, ARKEOPARK HALİNE GETİRİLECEK
Son dakika gündem: SELİMİYE CAMİSİ MEYDANINDA ÇIKAN TARİHİ KALINTILAR, ARKEOPARK HALİNE GETİRİLECEK
Son dakika gündem: SELİMİYE CAMİSİ MEYDANINDA ÇIKAN TARİHİ KALINTILAR, ARKEOPARK HALİNE GETİRİLECEK
Son dakika gündem: SELİMİYE CAMİSİ MEYDANINDA ÇIKAN TARİHİ KALINTILAR, ARKEOPARK HALİNE GETİRİLECEK
Son dakika gündem: SELİMİYE CAMİSİ MEYDANINDA ÇIKAN TARİHİ KALINTILAR, ARKEOPARK HALİNE GETİRİLECEK
Son dakika gündem: SELİMİYE CAMİSİ MEYDANINDA ÇIKAN TARİHİ KALINTILAR, ARKEOPARK HALİNE GETİRİLECEK
Son dakika gündem: SELİMİYE CAMİSİ MEYDANINDA ÇIKAN TARİHİ KALINTILAR, ARKEOPARK HALİNE GETİRİLECEK
Son dakika gündem: SELİMİYE CAMİSİ MEYDANINDA ÇIKAN TARİHİ KALINTILAR, ARKEOPARK HALİNE GETİRİLECEK
Son dakika gündem: SELİMİYE CAMİSİ MEYDANINDA ÇIKAN TARİHİ KALINTILAR, ARKEOPARK HALİNE GETİRİLECEK
Son dakika gündem: SELİMİYE CAMİSİ MEYDANINDA ÇIKAN TARİHİ KALINTILAR, ARKEOPARK HALİNE GETİRİLECEK
Son dakika gündem: SELİMİYE CAMİSİ MEYDANINDA ÇIKAN TARİHİ KALINTILAR, ARKEOPARK HALİNE GETİRİLECEK

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Selimiye Cami, Mimar Sinan, Edirne, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: SELİMİYE CAMİSİ MEYDANINDA ÇIKAN TARİHİ KALINTILAR, ARKEOPARK HALİNE GETİRİLECEK - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: SELİMİYE CAMİSİ MEYDANINDA ÇIKAN TARİHİ KALINTILAR, ARKEOPARK HALİNE GETİRİLECEK - Son Dakika
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