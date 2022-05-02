SELİMİYE'DE 'BAYRAM NAMAZI' YOĞUNLUĞU - Son Dakika
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SELİMİYE'DE 'BAYRAM NAMAZI' YOĞUNLUĞU

02.05.2022 09:13

EDİRNE'de Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği ve restorasyon çalışmaları devam eden Selimiye Camisi'nde, 2 yıl aradan sonra ilk kez cemaatle bayram namazı kılındı.

EDİRNE'de Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği ve restorasyon çalışmaları devam eden Selimiye Camisi'nde, 2 yıl aradan sonra ilk kez cemaatle bayram namazı kılındı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nde, pandeminin ardından 2 yıl sonra Ramazan Bayramı namazı kılındı. Restorasyona alınan sadece bir kısmı açık olan camiyi, bayram namazını kılmak isteyenler doldurdu. Cami içerisinde yer bulamayanlar, serin havaya rağmen bahçede namaz kıldı. Selimiye İmamı Yusuf Serenli'nin kıldırdığı namazın ardından cemaat bayramlaştı. Namaz sonrası Edirne Valisi Ekrem Canalp, çevre düzenlemesi yeni biten Selimiye Meydanı'nda vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Canalp, kendisiyle bayramlaşan çocuklara da harçlık verdi.

SELİMİYE'DE 'BAYRAM NAMAZI' YOĞUNLUĞU
SELİMİYE'DE 'BAYRAM NAMAZI' YOĞUNLUĞU
SELİMİYE'DE 'BAYRAM NAMAZI' YOĞUNLUĞU
SELİMİYE'DE 'BAYRAM NAMAZI' YOĞUNLUĞU
SELİMİYE'DE 'BAYRAM NAMAZI' YOĞUNLUĞU
SELİMİYE'DE 'BAYRAM NAMAZI' YOĞUNLUĞU
SELİMİYE'DE 'BAYRAM NAMAZI' YOĞUNLUĞU
SELİMİYE'DE 'BAYRAM NAMAZI' YOĞUNLUĞU
SELİMİYE'DE 'BAYRAM NAMAZI' YOĞUNLUĞU
SELİMİYE'DE 'BAYRAM NAMAZI' YOĞUNLUĞU
SELİMİYE'DE 'BAYRAM NAMAZI' YOĞUNLUĞU
SELİMİYE'DE 'BAYRAM NAMAZI' YOĞUNLUĞU

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SELİMİYE'DE 'BAYRAM NAMAZI' YOĞUNLUĞU - Son Dakika


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SON DAKİKA: SELİMİYE'DE 'BAYRAM NAMAZI' YOĞUNLUĞU - Son Dakika
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