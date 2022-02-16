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Son dakika... Selimiye'de Mihrap Kubbesi üzerinde kalem işi raspalarına başlandı - Son Dakika

Son dakika... Selimiye'de Mihrap Kubbesi üzerinde kalem işi raspalarına başlandı

16.02.2022 13:50

Son dakika haberler: Selimiye'de Mihrap Kubbesi üzerinde kalem işi raspalarına başlandıEDİRNE Mimar Sinan'ın Ustalık eseri Selimiye Camii'ndeki ana kubbenin altında başlatılan çalışmalar hızla devam ederken, bir yandan da mihrap kubbesi üzerinde kalem işi raspalarına başlanıldı.

Selimiye'de Mihrap Kubbesi üzerinde kalem işi raspalarına başlandı

EDİRNE Mimar Sinan'ın Ustalık eseri Selimiye Camii'ndeki ana kubbenin altında başlatılan çalışmalar hızla devam ederken, bir yandan da mihrap kubbesi üzerinde kalem işi raspalarına başlanıldı.

Selimiye Camii'nde kapsamlı restorasyon çalışmaları hızla devam ederken, geçtiğimiz ay ana kubbenin altında başlayan çalışmaların ardından mihrap kubbesi üzerinde de kalem işi raspalarına başlanıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Osmanlı mirası Tarihi Selimiye Camii'nde Ocak ayında başlatılan restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Selimiye Camii restorasyonunda mihrap kubbesi üzerinde kalem işi raspalarına başlanıldığı duyuruldu. 'Selimiye Cami Restorasyonu' adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Selimiye Camii restorasyonu kapsamında ana kubbe altındaki çalışmalara devam edilmektedir. Mihrap ve minberi içine alacak ibadet alanının yapımı ve iskele kurulumları sürdürülmekte olup, mihrap kubbesi üzerinde kalem işi raspalarına başlanmıştır. Cami ibadet ve ziyarete açıktır" ifadelerine yer verildi.

Çalışmaların hızla devam etmesi vatandaşları sevindiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Selimiye Camii çevresinde bulunan Meydan Projesi kapsamındaki çalışmaların hızla devam etmesi de hem vatandaşları hem de gelen turistleri memnun ediyor. Yıllardır kaderine terk edilmiş Selimiye Meydanı da projenin tamamlanmasıyla hak ettiği görünüme kavuşacak.

"Eskiden buralar mezbelelikti"

İstanbul'dan gezmeye gelen Mustafa Yapıcı, "Yapılan çalışma çok güzel. Eskiden buralar mezbelelikti. Selimiye tarihi dokusuyla eski yapısına ve görüntüsüne kavuşacak. Edirne Osmanlı'nın başkenti olduğu için çok fazla ziyaret ediliyordu bundan sonra daha güzel olacak. Çevre düzenlemesi de tamamlandıktan sonra daha da güzel olacak" dedi.

"Bu çalışma yıllardır beklediğimiz bir şeydi"

Edirneli vatandaşlardan Sedat Koç, "Bu çalışma yıllardır beklediğimiz bir şeydi. Burası çok kötü görünümdeydi. Şimdi çok güzel şeyler yapılıyor. İnşallah bir an önce biter Selimiye de güzel görünüme kavuşur. Çalışma tamamlanınca turistler gelir ve bu Selimiye Camii de hak ettiği görünüme kavuşur. Bu Osmanlı mirasımız bizim. İyi güzel çalışmalar yapılıyor. Gece gündüz devam ediyor ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Esnaf da bu çalışma bitince daha fazla turist gelir ve işleri artar" dedi.

Selimiye Meydan Projesi'nin Ramazan Bayramı'na kadar tamamlanması ve hayata geçirilmesi planlanıyor.

Son dakika... Selimiye'de Mihrap Kubbesi üzerinde kalem işi raspalarına başlandı
Son dakika... Selimiye'de Mihrap Kubbesi üzerinde kalem işi raspalarına başlandı
Son dakika... Selimiye'de Mihrap Kubbesi üzerinde kalem işi raspalarına başlandı

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Mimar Sinan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Selimiye'de Mihrap Kubbesi üzerinde kalem işi raspalarına başlandı - Son Dakika


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