Son dakika: Selimiye Meydanı, yenilenen yüzüyle Ramazan Bayramında açılacak - Son Dakika
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Son dakika: Selimiye Meydanı, yenilenen yüzüyle Ramazan Bayramında açılacak

06.04.2022 10:40

Son dakika haberler: Ramazan Bayramı'nda açılışı gerçekleştirilecek Selimiye Meydanı düzenleme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Ramazan Bayramı'nda açılışı gerçekleştirilecek Selimiye Meydanı düzenleme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce sürdürülen "Selimiye Camisi ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenlemesi Projesi" birinci ve ikinci etap çalışmaları devam ediyor.

Mimar Sinan'ın mimarlık tarihine damgasını vuran eseri Selimiye Camisi çevresinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla geçen yıl ekim ayında başlanan çalışmalarda sona gelindi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AA muhabirine, Selimiye Camisi ve çevresindeki kültürel mirasın hem Türkiye hem dünya için önemli olduğunu söyledi.

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Selimiye'nin çevresinin atıl olmasının herkesi üzdüğünü belirten İba, vatandaşlardan ve esnaftan bu konuda talepler geldiğini ifade etti.

Talepleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bizzat ilettiklerini dile getiren İba, "Kendisi her ricamızda olduğu gibi yine bizleri kırmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza durumu iletti ve Sayın Bakanımızın başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdik. İşte o gün, Selimiye Meydanı için milat oldu. Bakanlığımızın nezdinde başlatılan ve finansmanı da yine bakanlığımız tarafından sağlanan proje büyük bir hızla devam ediyor." dedi.

İba, projenin muhteşem bir peyzaj çalışması olduğunu belirtti.

Projede sona gelindiğini söyleyen İba, şöyle konuştu:

"Selimiye Camisi ve Arasta Çarşısı dahil projenin toplam alanı 72 bin metrekare olup, bunun yaklaşık 25 bin metrekaresi yeşil alandır. Hem Selimiye Camisini yeşillikler içinde ön plana çıkartıyoruz hem de Selimiye Camisini en geniş açıyla görebilme imkanı sağlıyoruz. Böylece yemyeşil bir alana ve Edirne'mize yakışır çiçekler içinde pırıl pırıl bir meydana kavuşacağız. İçerisinde vatandaşımızın faydalanması için kafeteryalar, çeşitli sanat atölyeleri, gölgelikler olacak.

Hem çok heyecanlıyız, hem de Edirne'mize böyle bir hizmette bulunduğumuz için gururluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, proje Ramazan Bayramına yetişecek. Edirne'mize bir bayram hediyesi olacak inşallah. Ramazan Bayramı sabahında bu tertemiz, yemyeşil, Edirne'mize yakışır alanda vatandaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk ve gurur duyacağız."

Son dakika: Selimiye Meydanı, yenilenen yüzüyle Ramazan Bayramında açılacak
Son dakika: Selimiye Meydanı, yenilenen yüzüyle Ramazan Bayramında açılacak
Son dakika: Selimiye Meydanı, yenilenen yüzüyle Ramazan Bayramında açılacak

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Recep Tayyip Erdoğan, İklim Değişikliği, Ramazan Bayramı, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Selimiye Meydanı, yenilenen yüzüyle Ramazan Bayramında açılacak - Son Dakika


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