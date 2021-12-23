Üye Girişi
Son dakika! Selimiye'nin restorasyonunda Horasan harcı kullanılacak - Son Dakika

Son dakika! Selimiye'nin restorasyonunda Horasan harcı kullanılacak

23.12.2021 09:34
Son dakika! Selimiye'nin restorasyonunda Horasan harcı kullanılacak

Son dakika haberleri: Selimiye Camisi'nin restorasyonunda, önceki çalışmalardan kalan ve yapıya zarar veren çimentonun yerine Horasan harcı kullanılacak.

Selimiye Camisi'nin restorasyonunda, önceki çalışmalardan kalan ve yapıya zarar veren çimentonun yerine Horasan harcı kullanılacak.

Tarihi camide, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 40 ayda tamamlanması hedeflenen restorasyon için ekipler ön çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, gazetecilere yaptığı açıklamada, camide kapsamlı çalışmalara başlandığını söyledi.

Yapının her alanına dokunulacağını ifade eden Güneren, işin sağlıklı yürüyebilmesi için 100'den fazla kişinin çalışacağı alana şantiye kurulduğunu, avluda gerekli kapamaların yapıldığını ve yakında iskelelerin kurulmaya başlanacağını anlattı.

Kubbelerin statik durumu incelenecek

Güneren, Osmanlı cami mimarisinin en geniş açıklıklı ve en büyük kubbesinin Selimiye'de bulunduğuna dikkati çekti.

Ana kubbe ve diğerlerindeki çalışmalara statik durum incelemesiyle başlanacağına işaret eden Güneren, şunları kaydetti:

"Ana kubbedeki mevcut kurşun örtü, diğer kubbelerdeki ve şadırvanlı avluda bulunan kubbelerin kurşunları tamamen kaldırılacak. Altında bir çatlak, statik bir sıkıntı var mı ona bakacağız. Daha sonra kurşunlar tamamen yenilenecek. Ayrıca iç tarafta ana kubbenin kalem işlerinin sıvasının çimento sıva olduğunu biliyoruz. Kubbeyi içten çimentodan arındıracağız. Raspa çalışmaları sonrasında çimento sıvanın altında özgün kalem işi var mı görmeye çalışacağız. Onu yakalarsak özgün kalem işlerini projelendirip yerine tatbik edeceğiz."

Çimento sıva eski eserlere zarar veriyor

Güneren, restorasyonda Horasan harcının kullanılacağını ve geçmiş yıllarda yapılan onarımlarda kullanılan çimento sıvalardan caminin arındırılacağını belirtti.

Çalışmaların eserin aslına uygun şekilde gerçekleştirileceğini dile getiren Güneren, şöyle devam etti:

"Restorasyon için bir süre vermek çok doğru değil ancak en azından 40-50 yıl dokunulmadan, bundan sonra çok sağlıklı bir şekilde devamını sağlamak mümkün. Bu konularda uzmanlıklar da arttı. Önceden 1970 ve 1980'li yıllarda çimento malzeme kullanılıyordu. Fakat çimentonun eski esere zararı olduğu zamanla anlaşıldı. Şu anda klasik yöntem ve eski Horasan harcıyla yapılıyor uygulamalar ve sıvalar. Doğrusu da bu yöntem."

Güneren, caminin restorasyon boyunca ziyarete ve ibadete açık kalacağını, ziyaretçilerin çalışmaları da gözlemleyebileceklerini aktardı.

Son dakika! Selimiye'nin restorasyonunda Horasan harcı kullanılacak
Son dakika! Selimiye'nin restorasyonunda Horasan harcı kullanılacak
Son dakika! Selimiye'nin restorasyonunda Horasan harcı kullanılacak
Son dakika! Selimiye'nin restorasyonunda Horasan harcı kullanılacak
Son dakika! Selimiye'nin restorasyonunda Horasan harcı kullanılacak

Restorasyon, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Selimiye'nin restorasyonunda Horasan harcı kullanılacak - Son Dakika


YORUMLAR
500
2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada 2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada         
09:51
İnanılmaz iddia: Karım bebeğimizi bırakıp, TikTok'ta tanıştığı nişanlı çifte kaçtı İnanılmaz iddia: Karım bebeğimizi bırakıp, TikTok'ta tanıştığı nişanlı çifte kaçtı         
09:44
Milli Eğitim Müdürünün zor anları! Buz pistine dönen yolda makam aracını durdurmak için mücadele ettiler Milli Eğitim Müdürünün zor anları! Buz pistine dönen yolda makam aracını durdurmak için mücadele ettiler         
09:20
Kamyonet tıra çarptı! Kazada anne ve kızı hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı Kamyonet tıra çarptı! Kazada anne ve kızı hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı         
08:38
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51
Cansız bedeni battaniyeye sarılı bulunan Ayşe'nin katili için istenen ceza açıklandı Cansız bedeni battaniyeye sarılı bulunan Ayşe'nin katili için istenen ceza açıklandı         
18:51
Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat         
17:18
Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar         
15:55
4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı         
15:26
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23
Osmaniye'de hayrete düşüren olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı Osmaniye'de hayrete düşüren olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı         
14:36
Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı         
13:56
Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım         
13:41
Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller         
13:33
Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi         
13:07
Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır         
12:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok! Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok!         
12:26

Son Dakika Haberleri
09:49 Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji tahminlerini açıkladı
09:43 İnanılmaz iddia: Karım bebeğimizi bırakıp, TikTok'ta tanıştığı nişanlı çifte kaçtı
09:33 İnsanların büyüttüğü şempanze, diğer maymunlarla aynı kafese konuldu! Sonrasında olanlara kimse inanamadı
09:21 Emekliye çifte zam yolda! Emekliler ocak maaşlarını zamlı alacak
09:15 Joe Biden sağlık durumu iyi olursa 2024'te yeniden aday olacağını açıkladı
09:12 2021'de en çok ziyaret edilen siteler
09:09 Memur maaş zamları için yeni formül! Zamlar öne çekiliyor
09:01 Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar
08:39 100 bin lirasını kur korumalı vadeli hesaba yatıranların kazancı ne kadar olacak?
08:37 Kamyonet tıra çarptı! Kazada anne ve kızı hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 09:55:03. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Selimiye'nin restorasyonunda Horasan harcı kullanılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement