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Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor - Son Dakika

Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor

08.09.2021 14:33

2019 yılında evlenen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra hakkında bomba iddia ortaya atıldı. Çiftin cuma günü Beykoz Adliyesi'nde boşanacağı iddiası magazin gündeminde yer aldı.

Uzun süredir devam eden ilişkilerini 2019 yılında nikah masasına taşıyan ve görkemli bir düğünle dünyaevine gören Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

CUMA GÜNÜ BOŞANIYORLAR

Instagram'da 2. Sayfa'nın haberine göre, daha önce adı ihanet dedikodusuna karışan Çıra ile Selin Ciğerci'nin boşanma kararı aldığı ileri sürüldü. Çiftin cuma günü Beykoz Adliyesi'ne giderek boşanacağı da konuşulanlar arasında. Ayrılık haberiyle gündeme bomba gibi düşen çift henüz bir açıklama yapmadı.

Bomba iddia: 2 sene önce evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşanıyor

GÖKHAN ÇIRA'NIN ADI YASAK AŞK İDDİASINA KARIŞMIŞTI

Geçtiğimiz sene Gökhan Çıra'nın evliyken eski Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Hatta ilişkiyi öğrenen Ciğerci'nin Emirbayer'in yüzüne kezzap atarak şiddet uyguladığı da ileri sürülmüştü. Ancak Melisa Emirbayer ile video çeken Selin Ciğerci, tüm iddiaları yalanlamıştı.

Bomba iddia: 2 sene önce evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşanıyor
Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor

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Son Dakika Magazin Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor - Son Dakika Magazin


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