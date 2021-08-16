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SELİN VURDUĞU AYANCIK'TA YOL ONARIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI - Son Dakika

SELİN VURDUĞU AYANCIK'TA YOL ONARIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI

16.08.2021 09:55

SİNOP'un Ayancık ilçesinde, 9 kişinin hayatını kaybettiği, evlerde hasarların oluştuğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor.

SİNOP'un Ayancık ilçesinde, 9 kişinin hayatını kaybettiği, evlerde hasarların oluştuğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor. Kentte çöken yollar onarılıyor, sel sularının çekildiği cadde ve sokaklar balçıktan temizleniyor.

Ayancık'ta, 11 Ağustos'ta, 24 saatte metrekareye düşen 240 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi, 9 kişi hayatını kaybetti. Debisi yükselen Ayancık Çayı, ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Mahsur kalanlar, helikopterlerle güvenli bölgelere sevk edildi. Ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçede altyapı ve üstyapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ile yollar çöktü; su, elektrik ve telefon hatları hasar gördü.

SEL TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR

Ayancık'ta balçık dolan ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda başlatılan temizlik çalışması bugün de sürüyor. Çok sayıda ekip, caddeleri çamur ve balçıktan arındırıyor. İş makineleri ile enkaz ve molozun kaldırıldığı cadde ve sokaklar, yıkanıyor. Ev ve iş yerlerine dolan sular, tahliye ediliyor. Bölgede yürütülen çalışmalarla 560 afetzede, 2 helikopterle tahliye edildi. Kentte hasar tespit çalışmaları ile yol ve enerji nakil hatlarında onarım çalışmaları sürdürülüyor. Ulaşım sağlanamayan alanlara, helikopterle erzak yardımları ulaştırıyor. Sel felaketinin 6'ncı gününde bölge halkı da günlük yaşamlarına dönmeye başladı. İlçeye elektrik ve su verilirken, sokaklarda belediye ekipleri tarafından temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.

2 BİN 680 PERSONEL SAHADA

Sinop'ta, 2 bin 680 personel ile 20 helikopter, 340 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 1 korvet, 1 mobil mutfak, 38 ambulans, 16 UMKE, 238 iş makinesi, 1 JİKU, 1 vidanjör, 18 bot ve 18 motopomp, 8 dalgıç pompa, 5 arama köpeği, 1500 kişi kapasiteli sahra mutfak ile görev yapılıyor.

YENİ KÖPRÜ

Sel felaketinin ardından ilçede ulaşımın sağlandığı 3 köprüden 2'si yıkılmış, diğer köprü ise hasar görmüştü. Zaman zaman sarsıntı hissedilen köprüde araç trafiğine izin verilmezken, halk köprüyü yaya olarak kullanabiliyor. Kullanım dışı kalma riskine karşılık Karayolları ve Devlet Su İşleri tarafından hasarlı köprüye yaklaşık 300 metre mesafede yeni köprü çalışmalarına başlandı. Geçici yapılacak köprünün kısa süre içinde hizmete alınması planlanıyor.

SELİN VURDUĞU AYANCIK'TA YOL ONARIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI
SELİN VURDUĞU AYANCIK'TA YOL ONARIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI
SELİN VURDUĞU AYANCIK'TA YOL ONARIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI
SELİN VURDUĞU AYANCIK'TA YOL ONARIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI
SELİN VURDUĞU AYANCIK'TA YOL ONARIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI
SELİN VURDUĞU AYANCIK'TA YOL ONARIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI
SELİN VURDUĞU AYANCIK'TA YOL ONARIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI
SELİN VURDUĞU AYANCIK'TA YOL ONARIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI
SELİN VURDUĞU AYANCIK'TA YOL ONARIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Hisarcık, Ayancık, Sinop, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SELİN VURDUĞU AYANCIK'TA YOL ONARIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI - Son Dakika


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