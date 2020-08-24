Son dakika... Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 9 kişi aranıyor (7) - Son Dakika

BÜYÜKBAŞI SELDEN KURTARMA ANI KAMERADA

Sel felaketinin yaşandığı Giresun'da, merkeze bağlı Çaldağ beldesi Orhaniye köyünde dere yatağında mahsur kalan büyükbaş, iş makinesinin kepçesine bağlanan iple sudan çıkarıldı. İp ve tahta ile kurtarılan hayvan, sahibine teslim edildi. Kurtarma anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan Giresun'da, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çöktüğü bölgede, sabah saatlerinde başlanan arama çalışmaları da sürdürülüyor. AFAD, AKUT, UMKE, JAK timlerince Aksu Deresi'nde kayıp 2 jandarma ve 1 iş makinesi operatörün bulunması için çalışmalarda, kadavra köpekleri de kullanılıyor.