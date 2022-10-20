CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı, tıp hekimi Canan Kaftancıoğlu, 14 Ekim günü Bartın Amasra'daki maden faciasında yaralanan altı maden emekçisinin yakınlarını bu akşam İstanbul Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu, yaralı madencilerin yakınlarıyla sohbet etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Selvi Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu, Amasra'da Yaralanan Madencilerin Yakınlarını İstanbul'da Hastanede Ziyaret Etti - Son Dakika

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