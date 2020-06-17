Son Dakika | Şemdinli Belediyesi'nden YKS'ye girecek öğrencilere destek - Son Dakika

Şemdinli Belediyesi, kent merkezi ve Van'da Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek öğrencilere ulaşım desteğinde bulunacak.

Destekten yararlanmak isteyen dar gelirli öğrenciler için belediye eğitim biriminde başvuru standı oluşturuldu.

27-28 Haziran'da il merkezi ve Van'da sınava girecek öğrenciler, burada sosyal mesafe ve maske takma kuralına uyarak başvuruda bulundu.

Belediye Başkanı Tahir Saklı, başvuruda bulunan öğrencilerin yol masraflarını karşılayarak kendilerine destek olacaklarını söyledi.