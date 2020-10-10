Son dakika: Şemdinli'de ağaçtan düşen şahıs öldü - Son Dakika

Son dakika: Şemdinli'de ağaçtan düşen şahıs öldü
10.10.2020 18:28
Son dakika gelişmesine göre Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu köyünde oturan Rifat Atabak (50), öğleden sonra evinin bahçesindeki ceviz ağacına çıkıp ceviz toplarken dengesini kaybedip yere düştü. Yaralanan Atabak, yakınlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Atabak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Rifat Atabak'ın Şemdinli Belediyesi İtfaiye Amirliğinde çalıştığı öğrenildi. - HAKKARİ
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