Şemdinli'de orman yangını - Son Dakika

Şemdinli'de orman yangını
07.10.2020 13:35
Şemdinli'de orman yangını Hakkari'nin Şemdinli ilçesine çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.
Şemdinli'de orman yangını
HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesine çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, öğlen saatlerinde Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu köyü Yukarı Elde Mahallesi Bermeş mevkii ormanlık alanda meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Şemdinli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, arazi şartları nedeniyle bölgeye güçlükle ulaşarak 2 saatlik çalışma sonucu yangını söndürüldü.
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