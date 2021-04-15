Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlattığı "Eren-9 Yaylapınar-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu" operasyonu sürüyor. Şemdinli ilçesi Yaylapınar köyü Eskiyaylapınar mevkisinde dün tespit edilen mağaradaki 6 bidonda 2 antitank roketatar mühimmatı, roketatar sevk fişeği, 9 savunma tipi el bombası, 9 el bombası fünyesi ve mandalı, 185 AK-47 kalaşnikof mühimmatı, 138 biksi mühimmatı, AK-47 kalaşnikof şarjörü, patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen 100 metre kablo, 50 kilogram bulgur, 50 kilogram tuz, 50 kilogram makarna, 50 kilogram şeker, 15 kilogram salça, 20 litre ayçiçek yağı, 2 çift ayakkabı, çeşitli mutfak eşyası, 30 tıbbi ilaç, 10 şırınga, 3 kilogram çikolata ve 2 çakmak gazı ele geçirildi. Bölgedeki operasyon sürüyor.

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