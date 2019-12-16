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Son Dakika | Semih Şentürk'ten Beykoz açıklaması
6 saat önce
Şentürk'ün açıklaması şöyle;"Sevgili futbolseverler,Beykozspor 1908 ile anlaştığım yönündeki haberler tamamen asparagastır.
Şentürk'ün açıklaması şöyle;
"Sevgili futbolseverler,
Beykozspor 1908 ile anlaştığım yönündeki haberler tamamen asparagastır. Yalnızca maçı izlemeye gittim ve sosyal medyada maçtan bir hikaye paylaştım. Konu bundan ibarettir. Bilginize."
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:43
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