Son Dakika | Semih Şentürk'ten Beykoz açıklaması

Şentürk'ün açıklaması şöyle;



"Sevgili futbolseverler,



Beykozspor 1908 ile anlaştığım yönündeki haberler tamamen asparagastır. Yalnızca maçı izlemeye gittim ve sosyal medyada maçtan bir hikaye paylaştım. Konu bundan ibarettir. Bilginize."



