Son Dakika | Semih Şentürk'ten Beykoz açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika | Semih Şentürk'ten Beykoz açıklaması - Son Dakika Spor

Son Dakika | Semih Şentürk'ten Beykoz açıklaması

6 saat önce

Şentürk'ün açıklaması şöyle;"Sevgili futbolseverler,Beykozspor 1908 ile anlaştığım yönündeki haberler tamamen asparagastır.

Son Dakika | Semih Şentürk'ten Beykoz açıklaması, System.String[]

Şentürk'ün açıklaması şöyle;


"Sevgili futbolseverler,


Beykozspor 1908 ile anlaştığım yönündeki haberler tamamen asparagastır. Yalnızca maçı izlemeye gittim ve sosyal medyada maçtan bir hikaye paylaştım. Konu bundan ibarettir. Bilginize."


Beykozspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:43 
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