Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 1007'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığından paylaşılan günlük verilere göre, son 24 saatte Kovid-19'a yakalananların sayısı 152 artarak 37 bin 693 oldu.

Son 24 saatte 307 kişinin iyileşmesiyle hastalığı atlatanların sayısı 34 bin 238'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 4 artarak 1007'ye ulaştı.

Sağlık alanında acil durum uygulaması kaldırıldı

Senegal'de 6 Ocak'ta Dakar ve Thies'te 21.00-05.00 saatlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve sağlık alanındaki acil durum uygulaması da dün gece itibarıyla sona erdi.

Ülkede ilk aşılama kampanyası 23 Şubat'ta Çin'den alınan 200 bin doz Sinopharm aşısıyla başlamış ve o tarihten itibaren 150 binden fazla kişi aşılanmıştı.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında da 324 bin doz AstraZeneca/Oxford aşısı 3 Mart'ta ülkeye ulaşmıştı.

COVAX'ın yıl sonuna kadar yaklaşık 1 milyon doz aşıyı daha Senegal'e göndermesi bekleniyor.