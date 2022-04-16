Son dakika... Senegal'de normal doğuma zorlanan kadının ölümü tartışma yarattı - Son Dakika

Senegal'in kuzeyinde hamile bir kadının normal doğuma zorlanması sonucu hayatını kaybetmesi ülkede tartışma konusu oldu.

Senegal basınında yer alan haberlere göre, başkent Dakar'a yaklaşık 200 kilometre mesafedeki Louga kentinde yaşayan 9 aylık gebe 34 yaşındaki Astou Sokhna, doğum sancıları artınca 5 Nisan'da Amadou Sakhir Mbaye Devlet Hastanesine gitti.

İddiaya göre, sancılara rağmen doğumu başlamayan Sokhna, görevli ebeye sezaryen olmak istediğini söyledi ancak ebe "doğumun o gün planlanmadığını ve sezaryen yapmayacaklarını" söyledi.

Sokhna'nın eşinin ifadesine göre, aile operasyon için ısrar etse de görevli ebe "Doğumun bugün değildi, neden geldin? Sana sezaryen yok, boşuna uğraşma." cevabını verdi.

Sokhna, ebelere son olarak "Lütfen beni ameliyata alın, yarına çıkamam, dayanacak gücüm kalmadı." diyerek yalvarsa da normal doğuma zorlandı.

Yaklaşık 20 saat sancı çekmesine rağmen kendisine müdahale edilmeyen Sokhna ve bebeği 7 Nisan'da yaşamını yitirdi.

Senegal'deki sağlık sistemine eleştiriler

Genç kadının ölümü, Senegal'deki sağlık sistemi konusundaki tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.

Hastanelerdeki kapasite ve ekipman sorunları, görevli personelin eğitimi, hastane yönetimi gibi birçok kronikleşmiş problem yeniden tartışmaya açıldı.

Ülke basınında ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay sonrası hastane yönetimi hakkında soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Macky Sall de olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr da Sokhna'nın ölümünün "önlenebilir gebe ölümü" olduğunu söylese de yine de ülkede gebe ve çocuk ölümlerinde son yıllarda azalma yaşandığına dikkati çekti.

Sosyal medyada "Justice pour Astou Sokhna" (Astou Sokhna için adalet) etiketiyle yapılan binlerce paylaşımda, kullanıcılar ülkedeki sağlık sistemiyle ilgili sıkıntıları paylaştı.

23 Nisan'da Dakar'da eylem düzenlenecek

Olayın basına yansımasının ardından Sokha'nın yaşamını yitirdiği Louga kentinde de binlerce kişinin katılımıyla dün bir gösteri düzenlendi.

"Astou Sokhna için Adalet Kolektifi" tarafından organize edilen gösteride, "Astou Sokhna için adalet", "Sağlık sistemi hakkımız", "Sessizliğimizi bozuyoruz" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Kolektif, 23 Nisan'da Dakar'da yeniden toplanacaklarını duyurdu.

Öte yandan eleştirilerin hedefi olan sağlık çalışanları sendikaları da "sağlık personelinin onuru" için 21 Nisan'da iş bırakma eylemi yapacak.

Ultraviyole ışınları altında unutulan bebek yanarak can vermişti

Senegal'de anne ve bebek ölümleri konusunda geçen sene de ciddi tartışmalar çıkmıştı.

Ekim 2021'de, Dakar'da bir özel hastanede sarılık teşhisi konulan bebeğin ultraviyole ışınları altında unutulması sonucu ölmesi ülkede şok etkisi yaratmıştı.

Bebeğin 10 dakika alması gereken ışınlara en az 5 saat maruz kaldığı ve hemşirelerin ihmali sonucu yanarak can verdiği ortaya çıkmıştı.

Hastane yönetimi ise bebeğin "ani solunum durması" nedeniyle öldüğünü söylemiş, olay ailenin bebeğin naaşını görmek istemesiyle fark edilmişti.

Senegal Bağımsız Doktorlar Sendikası (SAMES) rakamlarına göre, ülkede 2021'de 717 gebe yaşamını yitirdi.