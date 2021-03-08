Son dakika... Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko hakkındaki gözaltı kararı kalktı - Son Dakika

Son dakika... Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko hakkındaki gözaltı kararı kalktı

08.03.2021 03:13
Son dakika... Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko hakkındaki gözaltı kararı kalktı, System.String[]

Son dakika haberi... Senegal'de 3 Mart'ta "kamu düzenini bozmak" suçlamasıyla gözaltına alınan muhalefet partisi PASTEF lideri Ousmane Sonko hakkındaki gözaltı kararının kaldırıldığı bildirildi.

Senegal'de 3 Mart'ta "kamu düzenini bozmak" suçlamasıyla gözaltına alınan muhalefet partisi PASTEF lideri Ousmane Sonko hakkındaki gözaltı kararının kaldırıldığı bildirildi.

Sonko'nun avukatlarından Bamba Cisse, basına yaptığı açıklamada, müvekkili hakkındaki "kamu düzenini bozmak" suçlamasıyla alınan gözaltı kararının kaldırıldığını söyledi.

Cisse, Sonko'nun yerel saatle 11.00'de hakkındaki tecavüz ve ölümle tehdit suçlamasına ilişkin hakime ifade vereceğini de dile getirdi.

Gözaltı kararı sokakları karıştırdı

Hakkında tecavüz ve ölümle tehdit suçlaması yapılan ve milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılan Sonko, 3 Mart'ta Dakar Mahkemesinde ifade vermek için destekçileriyle yola çıkmıştı.

Polis, Sonko destekçilerinin oluşturduğu konvoyun çok uzun olduğu gerekçesiyle korteji mahkemeye varmadan durdurarak yalnızca 4-5 aracın toplu geçişine izin verileceğini belirtmişti.

Yaklaşık 3 saat aynı noktada bekletilen ve mahkemeye kalabalık bir konvoyla gitmesine izin verilmeyen Sonko, "toplum huzurunu bozduğu" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Gözaltı kararından sonra Dakar'daki birçok ana yol trafiğe kapatılmış ve polisle Sonko destekçileri arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

Çarşamba günü nispeten son bulan olaylar, cuma günü yeniden patlak vermişti. Muhalif partiler ve sivil toplum örgütleri 8 Mart Pazartesi'den başlayarak ülke genelinde 3 günlük eylem çağrısı yapmıştı.

"Sweet Beauty davası"

Kamuoyunda, olayın yaşandığı masaj salonunun ismiyle "Sweet Beauty davası" olarak bilinen olay, başkent Dakar'daki masaj salonunda çalışan 20 yaşındaki Adji Sarr'ın savcılığa şikayetiyle ortaya çıkmıştı.

Sarr'ın, Sonko tarafından tecavüze uğradığı ve akabinde ölüm tehditleri aldığı yönündeki şikayeti, ülkenin hala bir numaralı gündem maddesini oluşturuyor.

Sonko ise durumu "Macky Sall'in komplosu" olarak değerlendirmişti.

Suçlamaların ardından Sonko'nun milletvekilliği dokunulmazlığı, 26 Şubat'ta düzenlenen meclis oturumuyla kaldırılmıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal, Gözaltı, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko hakkındaki gözaltı kararı kalktı - Son Dakika


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