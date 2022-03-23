Son dakika! Senegal-Gambiya sınırındaki askeri operasyon sonrası 6 binden fazla kişi yerinden oldu - Son Dakika

Senegal'in güneyinde faaliyet gösteren ayrılıkçı grup Casamance Demokratik Güçleri Hareketi'ne (MFDC) karşı Senegal- Gambiya sınırındaki askeri operasyon sonrası 6 binden fazla kişi yerinden oldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Senegalli askerler, MFDC'nin Casamance'deki üslerini dağıtmak amacıyla 13 Mart'ta operasyonlar başlattı.

Operasyonlar nedeniyle Casamance'deki 691 kişi Gambiya'ya sığınırken, sınır köylerinde yaşayan 5 bin 626 Gambiyalı ise ülke içinde yerinden oldu.

Senegalli askerler, 24 Ocak'ta komşu ülke Gambiya'nın batısında devriye gezdikleri sırada MFDC'nin saldırısına uğramıştı. Saldırıda 4 asker yaşamını yitirmiş, 7 asker MFDC mensuplarınca esir alınmış ve 14 Şubat'ta serbest bırakılmıştı.

MFDC, Senegal'in en verimli topraklarının bulunduğu Casamance bölgesinin bağımsızlığı için 1982'den bu yana eylemler düzenliyor.