Son dakika! Senegal-Gambiya sınırındaki askeri operasyon sonrası 6 binden fazla kişi yerinden oldu - Son Dakika
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Son dakika! Senegal-Gambiya sınırındaki askeri operasyon sonrası 6 binden fazla kişi yerinden oldu

23.03.2022 15:50
Son dakika! Senegal-Gambiya sınırındaki askeri operasyon sonrası 6 binden fazla kişi yerinden oldu

Son dakika gündem haberi... Senegal'in güneyinde faaliyet gösteren ayrılıkçı grup Casamance Demokratik Güçleri Hareketi'ne (MFDC) karşı Senegal-Gambiya sınırındaki askeri operasyon sonrası 6 binden fazla kişi yerinden oldu.

Senegal'in güneyinde faaliyet gösteren ayrılıkçı grup Casamance Demokratik Güçleri Hareketi'ne (MFDC) karşı Senegal- Gambiya sınırındaki askeri operasyon sonrası 6 binden fazla kişi yerinden oldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Senegalli askerler, MFDC'nin Casamance'deki üslerini dağıtmak amacıyla 13 Mart'ta operasyonlar başlattı.

Operasyonlar nedeniyle Casamance'deki 691 kişi Gambiya'ya sığınırken, sınır köylerinde yaşayan 5 bin 626 Gambiyalı ise ülke içinde yerinden oldu.

Senegalli askerler, 24 Ocak'ta komşu ülke Gambiya'nın batısında devriye gezdikleri sırada MFDC'nin saldırısına uğramıştı. Saldırıda 4 asker yaşamını yitirmiş, 7 asker MFDC mensuplarınca esir alınmış ve 14 Şubat'ta serbest bırakılmıştı.

MFDC, Senegal'in en verimli topraklarının bulunduğu Casamance bölgesinin bağımsızlığı için 1982'den bu yana eylemler düzenliyor.

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Senegal, Gambiya, Asker, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Senegal-Gambiya sınırındaki askeri operasyon sonrası 6 binden fazla kişi yerinden oldu - Son Dakika


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