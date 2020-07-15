Son Dakika | Senegal, Schengen bölgesi Kovid-19 kısıtlamasından çıkarıldı - Son Dakika

Son Dakika | Senegal, Schengen bölgesi Kovid-19 kısıtlamasından çıkarıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Senegal, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hava sınırlarını açtığı Afrika ülkelerine dahil edildi.

Senegal, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hava sınırlarını açtığı Afrika ülkelerine dahil edildi.

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Senegal Sağlık Bakanlığı Kamu Sağlığı Direktörü Doktor Marie Khemesse Ngom Ndiaye, basına yaptığı açıklamada, AB'nin Senegal'i uluslararası uçuş yasaklı ülkeler listesine koymasının hemen ardından diplomatik girişimlerin başladığını belirtti.

Diplomasinin sonuç verdiğini ve AB'nin Senegal'i Schengen bölgesinde Kovid-19 kısıtlaması uygulanan ülkelerden çıkardığını kaydeden Ndiaye, Senegal'in pandemiyle gereği gibi mücadele ettiğini vurguladı.

Senegal Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 804 testten 126'sı pozitif çıktı.

Ülkede şu ana kadar Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 8 bin 369'a yükseldi. Virüs bulaşan 5 bin 605 kişi iyileşti, 153 kişi ise yaşamını yitirdi.

Kamerun, AB'den geleceklerden negatif Kovid-19 testi istiyor

Diğer yandan, AB'nin güvenli ülkeler listesinde yer almayan Kamerun ise AB'den gelecek kişilerden negatif Kovid-19 testi istemeye karar verdi.

Yaounde yönetimi, AB'den gelecek kişilerden uçuşlarından en fazla 3 gün önce alınmış Kovid-19 negatif PCR testi sunmalarını, aksi takdirde uçuşa alınmayacaklarını duyurdu.

Kamerun'da açıklanan son verilere göre, salgının başından bu yana 15 bin 173 Kovid-19 vakası tespit edildi. Virüse yakalanan 359 kişi yaşamını yitirirken, 11 bin 928 kişi iyileşti.

AB'nin uçuşların serbest olacağını açıkladığı ilk listede Afrika kıtasından sadece Cezayir, Fas, Ruanda ve Tunus bulunuyordu. Gabon'da misilleme olarak AB ülkelerinden uçuşları kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Avrupa Birliği, Senegal, Kamerun, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 22:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Senegal, Schengen bölgesi Kovid-19 kısıtlamasından çıkarıldı - Son Dakika
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