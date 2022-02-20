Son dakika... Senegalli öğrencilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti iki ülke ilişkilerini güçlendirecek - Son Dakika

Türkiye'de eğitimini sürdüren Senegalli öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika turu kapsamında Senegal'e yapacağı ziyaretin iki ülke ilişkilerine büyük katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" programı çerçevesinde eğitimini sürdüren Senegalli öğrenciler, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkelerine yapacağı ziyarete ilişkin düşüncelerini anlattı.

2018'de Türkiye'ye gelen ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktora yapan Alioune Aboutalib Lö, Senegal'de Lycee Malick Lisesi ve Thies Üniversitesini bitirdikten sonra doktora yapmak için Türkiye'ye gelmeye karar verdiğini belirtti.

Burada bulunmanın kendisine çok farklı deneyimler kazandırdığını aktaran Lö, "Fransızca ve İngilizce biliyorum. Buraya gelince Türkçe de öğrendim. Türkiye'de başka ülkelerden gelen kişilerle ve çok iyi hocalarla tanıştım. Burada birçok yeni tecrübeler edindim." ifadesini kullandı.

Lö, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Türkiye-Senegal ilişkilerinin son yıllarda çok geliştiğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı'nın 5. kez ülkesini ziyaret etmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Senegal'in Cumhurbaşkanı Erdoğan için stratejik bir ülke olduğuna işaret eden Lö, şunları söyledi:

"Türkiye ile Senegal'in ticaret hacmi son birkaç yıldır çok iyi seviyeye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 2025'e kadar 1 milyar dolara çıkaracaklarını söyledi. Senegal'de, örneğin havalimanı, stadyum, demir yolu ve bazı madenlerin işletmesi Türk şirketlerince yapılıyor. Hatta Senegal'de yapılan stadyum sanırım dünyanın en iyisi."

Türkiye'nin soft power (yumuşak güç) olarak Senegal'de çalıştığını, Senegal halkının Türkleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini anlatan Lö, "Cumhurbaşkanı'nın ziyareti, kesinlikle iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri çok daha güçlendirecek. Ülkemiz daha önce başka ülkelerle de iş birlikleri yapıyordu ama geri dönüşü çok geç oluyordu. Türkiye ile gerçekleşen projeler ve iş birlikleri çok hızlı şekilde hayata geçiriliyor." diye konuştu.

Lö, Türkiye'nin bir İslam ülkesi olmasından dolayı Senegal halkı tarafından çok sevildiğini hatta Türkiye'nin "İslam dünyasının lideri" olarak görüldüğünü belirterek, Türk ürünlerinin ülkenin her yerinde bulunduğunu, halkın başka markalar yerine bunları tercih ettiğini söyledi.

Birçok ülkede olduğu gibi Senegal'de de Türk dizilerinin çok beğenildiğini anlatan Lö, şunları kaydetti:

"Senegalliler, Türk yaşam tarzını, Türk kültürünü bu dizelerden öğreniyor. Bence bunun dışında da iki ülke halkını yakınlaştıracak kültür projeleri, turizm konusunda çalışmalar yapılmalı. Bizim ülkemiz turizm açısından son derece iyi, Türklerin tatillerini Senegal'de yapmaya yönlendirecek projeler de yapılmalı."

"Ülkeme döndükten sonra Türkçe eğitim veren okul açacağım"

İstanbul Üniversitesi Matematik Bölümü doktora öğrencisi Moctar Traore, 2018'de kazandığı YTB bursu ile İstanbul'a geldiğini anlattı.

Türkiye'de eğitim görmeye başlamasının hayatında yaptığı en büyük değişiklik olduğunu belirten Traore, "Türkçe öğrenirken biraz zorlanıyorum. Henüz Türkçeyi tam öğrenemedim. Bu yüzden daha fazla çalışmak zorunda kalıyorum. Dili öğrendikçe kendime güvenim artıyor." ifadesini kullandı.

Traore, Türkiye'nin Afrikalı öğrencilere verdiği bursların çok önemli olduğunu, birçok Afrikalı öğrencinin Türkiye'de eğitim aldıktan sonra ülkesine döndüğünü ve çok başarılı işlere imza attığını söyledi.

Türkiye ile Senegal arasında kararlaştırılmış çok sayıda proje bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu bağlamda ziyaretinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Traore, "Bu ziyaret hem Türkiye hem Senegal için çok önemli. Türkiye'nin Senegal'de çok sayıda projesi var. Bu projeler sayesinde hem Türkiye hem de bizim ülkemiz kazanıyor. Dünyanın en güzel stadyumunu Türkiye yaptı." ifadesini kullandı.

Traore, okulu bitirip ülkesine döndükten sonra iki ülke ilişkilerini geliştirmek ve ilerletmek için aklında birçok proje bulunduğunu belirterek, "Senegal'e döndüğümde Türkçe-Fransızca eğitim veren bir okul açmak istiyorum. Matematik eğitimi ağırlıklı bir okul olacak. Türkçe artık dünyada önemli bir dil. Bu okulun ülkemle Türkiye arasındaki eğitim ilişkilerine katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Senegal'in büyük bir turizm potansiyeli bulunduğunu, Türk iş insanlarının turizme yönelik projeleri gündeme getirmesi gerektiğini vurgulayan Traore, ülkesinin çok sayıda tropikal meyveleri bulunduğunu, bunların da Türkiye'ye ihracatının sağlanması gerektiğini söyledi.