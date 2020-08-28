Son Dakika | Şenyaylalılar terör nedeniyle yıkılan evlerini yeniden inşa ediyor - Son Dakika

Son Dakika | Şenyaylalılar terör nedeniyle yıkılan evlerini yeniden inşa ediyor

Son dakika gündem haberi... Muş'ta, yıllar önce terör örgütü PKK'nın baskısı sonucu köylerinden göç etmek zorunda kalan vatandaşlar, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlar sayesinde terörden temizlenen topraklarına dönerek yıkılan evlerinin yerine yenilerini inşa ediyor.

Son Dakika | Şenyaylalılar terör nedeniyle yıkılan evlerini yeniden inşa ediyor, System.String[]

Muş'ta, yıllar önce terör örgütü PKK'nın baskısı sonucu köylerinden göç etmek zorunda kalan vatandaşlar, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlar sayesinde terörden temizlenen topraklarına dönerek yıkılan evlerinin yerine yenilerini inşa ediyor.

Muş, Diyarbakır ve Bingöl sınırları arasında yer alan, 2 bin 500 rakımlı Şenyayla ve Kozma Dağı, kararlılıkla yürütülen terörle mücadele faaliyetleri sayesinde teröristlerden arındırılarak yeniden eski günlerine kavuştu.

Terör saldırıları nedeniyle 1990'lı yıllarda ayrıldıkları Şenyayla ve Kozma Dağı eteklerindeki Yörecik ve Yamaç köylerine dönmeye başlayan vatandaşlar, eski günlerdeki gibi tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yapmaya başladı.

Güven ortamının sağlandığı köylerinde yıkılan evlerinin yerine daha modern evler inşa eden köy sakinleri, doğdukları topraklara dönerek huzurlu bir hayata kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Çocuk ve koyun sesleri yankılanacak"

Köy sakinlerinden Tevekelli Şahin, AA muhabirine, PKK'lı teröristlerin baskıları sonucu 1991'de göç etmek zorunda kaldıkları köylerine dönmeye başladıklarını, 29 yıllık hasretin ardından köye döndükleri için mutlu olduklarını belirtti.

Şahin, "Bölgemizde hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Huzur ve güven içinde evlerimizi inşa ediyoruz. Şu ana kadar 9 evimizi tamamladık. Diğerlerinin de inşaatı devam ediyor. Önümüzdeki yıl tüm evler bittiğinde burası eskisi gibi büyük bir köy olacak. Alt yapı konusundaki sıkıntılar giderildiğinde terör baskısı sonucu büyük şehirlere göç eden birçok aile gelip buraya yerleşecek. Huzurun sağlanmasıyla yıllar sonra topraklarımıza dönerek modern evler yaptık. Tarım ve hayvancılık yapacağız. Artık silah seslerinin yerine çocukların, koyun ve keçilerin sesi yankılanacak. Birkaç yıl önce gelme konusunda endişelerimiz vardı. Şimdi böyle bir kaygımız yok." diye konuştu.

"Güvenlik güçlerimiz gece gündüz görev başında"

Bölgede huzurun sağlanmasıyla dinleme tesisi kuran Ramazan Akman ise güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sayesinde bölgenin terörden arındırıldığını, yatırımların arttığını kaydetti.

Jandarma karakolunun kurulmasıyla bölgenin daha güvenli hale geldiğini anlatan Akman, "Güvenlik konusunda hiçbir kaygımız kalmadı. Güvenlik güçlerimiz güvenliğimizi sağlamak için gece gündüz görev yapıyor. Artık buranın terör olaylarıyla değil güzellikleriyle anılmasını istiyoruz. Yaylalarımız çok güzel ve verimli. Her yıl binlerce koyun burada otlatılıyor. Yatırımlarla bölgenin turizminin de gelişeceğine inanıyoruz." dedi.

"Program dahilinde alt yapı hizmetlerini gerçekleştiriyoruz"

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür de kurum olarak köylerin sağlıklı ulaşım ve alt yapı hizmetlerine kavuşması konusunda önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Terör örgütü PKK'nın baskıları konucu 1990'lı yıllarda köylerinden ayrılarak kente göç etmek zorunda kalan vatandaşların, huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla dönmeye başladığını aktaran Yentür, "29 yıl sonra doğdukları topraklara dönüş yapan vatandaşlarımız için çalışmalarımız devam ediyor. Yatırım programı kapsamında buralarda yol, su hizmetleri götürüyoruz. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizle ortak çalışmalar yürütüyoruz. Meralarda hayvanlar için sıvatlar yapıyoruz. Hayvancılığın canlandırılması için yayla yolları açıyoruz. Vatandaşın yeni yerleşim alanlarına gerekli hizmetleri ulaştırıyoruz. Boşaltılan köylerin huzurun sağlanmasıyla tekrar canlanması bizi sevindiriyor." ifadelerini kullandı.

Muş, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 10:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Şenyaylalılar terör nedeniyle yıkılan evlerini yeniden inşa ediyor - Son Dakika

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